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«تنفيذي الشارقة» يبحث تطوير الخدمات الحكومية

1/30/2024 7:19:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan) عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب سمو الحاكم. وبحث الاجتماع الذي عقد صباح أمس جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمتعلقة بسير العمل الحكومي في الإمارة، وتطوير مختلف الخدمات، ومتابعة المشروعات التنموية في مختلف القطاعات. واطلع المجلس على تقرير حول نتائج تقديم خدمة التمريض المنزلي لطريحي الفراش في إمارة الشارقة، والذي تضمن المستفيدين من الخدمة وإجراءات تقديمها مع مراجعة الاشتراطات والمعايير الصحية والقانونية، بالإضافة إلى مجموعة من التوصيات التطويرية. ووجه المجلس بدراسة التوصيات المقترحة بالتنسيق بين الجهات المعنية في إمارة الشارقة ورفعها للمجلس لاتخاذ القرارات حولها. واطلع المجلس على تقرير نتائج الحركة الاقتصادية لتجارة السيارات المستعملة ومزادات بيع السيارات ومزادات السيارات المصدومة غير القابلة للتسجيل، والذي شمل دراسة مقارنة للأنشطة التجارية ونموها بين العامين 2022م و2023م. وأوضح التقرير النمو الذي شهده القطاع بزيادة أعداد الرخص التجارية بنسبة 9 % مما يعكس البيئة الاقتصادية المحفزة، بالإضافة إلى انعكاس النمو على الحركة الاقتصادية للإمارة في باقي القطاعات.

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