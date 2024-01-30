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عمار النعيمي: المؤسسات التعليمية تبني العقول وتخرج أفراداً فاعلين في خدمة الوطن

1/30/2024 7:19:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan) شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أمس، الاحتفال بتخريج الدفعة الـ 8 للعام 2023 من طلبة وطالبات جامعة المدينة بعجمان، البالغ عددهم 419 خريجاً من مختلف التخصصات على مستوى البكالوريوس والماجستير. وأكّد سمو ولي عهد عجمان، أهمية دور المؤسسات التعليمية في بناء العقول وصقل المهارات، التي تسهم في تخريج أفراد متمكنين وفاعلين في خدمة الوطن والنهوض بركائزه. مشيراً سموه إلى دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، لتطوير التعليم الجامعي في الإمارة، ومتابعة متطلباته لمواكبة المتغيرات العالمية في قطاع سوق العمل بما يعزز مكانة الدولة في مجال التعليم العالي في تقارير التنافسية العالمية. وأضاف سموه: إن هذه الدفعة الجديدة تشكل رصيداً وثروة حقيقية من شباب وشابات الوطن الذي نأمل لهم النجاح والتوفيق في حياتهم العملية ودخول سوق العمل. وهنّأ سموه، الخريجين والخريجات وذويهم، على اجتيازهم هذه الرحلة الأكاديمية، داعياً إياهم إلى ضرورة متابعة التسلح بالمعارف، ليكونوا نماذج مشرفة لبلادهم، ويسهموا بشكل فاعل في مسيرة الدولة نحو المستقبل. حضر الاحتفال الذي أقيم في قاعة الإمارات للضيافة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والشيخ صقر بن راشد النعيمي. ومعالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، والشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك في عجمان، وعدد من مديري الجامعات في الدولة ومن رؤساء ومديري الدوائر الاتحادية والمحلية، بجانب مجلس أمناء الكلية والهيئة الإدارية والتدريسية وكبار المسؤولين وأولياء ذوي الخريجين. وكانت مراسم حفل التخرج بدأت بوصول سمو ولي عهد عجمان لقاعة الإمارات للضيافة، حيث عزف السلام الوطني، ثم عرض فيديو يستعرض إنجازات الجامعة ودورها الريادي دعم العلم والمعرفة. وألقى عبدالعزيز الجسمي، ممثل مجلس الأمناء، كلمة الجامعة بهذه المناسبة أوضح فيها أن الاحتفال بتخريج الدفعة الـ8 من جامعة المدينة بعجمان تسعى خلاله الجامعة للمساهمة في تحقيق الرؤية الثاقبة لقيادتنا الحكيمة، والتي تركز على تعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة بالبحث والتميز الأكاديمي وصقل وتعزيز شخصية الطلبة لتهيئتهم لقيادة مجتمع عالمي متنوع. وفي ختام الحفل كرم سمو ولي عهد عجمان يرافقه الشيخ راشد بن حميد النعيمي الطلاب المتفوقين والمتميزين من حملة البكالوريوس والماجستير وتوزيع شهادات التخرج على الطلاب والطالبات في مختلف التخصصات. كما هنأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي الخريجين وأولياء أمورهم قائلاً: بالنيابة عن مجلس أمناء الجامعة أتقدم بأسمى التهاني لخريجي دفعة 2023،كما وأننا نفتخر ونعتز بإنجازات خريجينا وتطورهم الأكاديمي المستمر على مدار مسيرتهم العلمية والأكاديمية.

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