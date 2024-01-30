سعود بن صقر: التنمية الاقتصادية ركيزة أساسية في تحقيق النمو والازدهار الاجتماعي

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن التنمية الاقتصادية تعد ركيزة أساسية في تحقيق النمو والازدهار الاجتماعي، وتعزيز تنافسية الإمارة ومكانتها الإقليمية والعالمية من خلال بيئة تشريعية تواكب المستجدات الاقتصادية، وتحفز نمو الأعمال وتعزز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال بقوة ومرونة الاقتصاد الوطني للإمارة والدولة بشكل عام.

جاء ذلك خلال حضور سموه الحفل السنوي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية ((راكز)) الذي أقيم في فندق ريتز كارلتون رأس الخيمة - صحراء الوادي- احتفاءً بإنجازات الهيئة، ونجاحها في تحقيق مستهدفات الإمارة في التنمية الاقتصادية للعام 2023 وذلك بحضور الشركاء الاستراتيجيين.

وثمّن صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال اللقاء دور رجال الأعمال والمستثمرين في دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة.. مؤكداً سموه أنهم جزء من قصة نجاح رأس الخيمة ومسيرتها التنموية الرائدة التي رسخت من مكانتها المتنامية إقليمياً وعالمياً كوجهة رائدة للأعمال والاستثمار والعيش في المنطقة والعالم.

وأشاد سموه بإنجازات هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية ((راكز)) الذراع الاقتصادية للإمارة القائم على منظومة اقتصادية متكاملة تعزز الشراكات الاستثمارية والاقتصادية وتدعم تنامي قطاع الأعمال، تماشياً مع رؤية رأس الخيمة الشاملة، والهادفة لصناعة مستقبل مستدام وأكثر ازدهاراً ونمواً للأجيال القادمة.

حضر الحفل السنوي رؤساء ومديرو الجهات الحكومية في رأس الخيمة، ومسؤولو الوزارات والهيئات الاتحادية، وعدد من المسؤولين.

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