عوامل متضاربة تتجاذب الاقتصاد العالمي

نظرة مستقبلية مشرقة لكن يجدر التعامل مع إرث من المديونية المفرطة والنمو منخفض الجودة وأفق جيوسياسي معتم

كلما ألقيت نظرة هذه الأيام على الاقتصادات والأسواق وجدت أنها يتجاذبها نقيضان فيما يبدو، فمن ناحية ثمة نظرة مستقبلية أكثر إشراقاً تعزز آمالاً برخاء مستدام، وعوائد جذابة على الاستثمار، واستقرار مالي حقيقي، لكن في الناحية المقابلة تجد إرثاً من المديونية المفرطة، والنمو منخفض الجودة، وسلسلة من السياسات الخطأ. يجب إذن التعامل مع ذلك، فيما نعمل على الابتعاد عن توجهات الإدارة الاقتصادية المستنزفة، التي تفشل في الوصول بنا إلى رخاء دائم وشامل، بما يتماشى ورفاهة كوكبنا.

لحسن الحظ يمكننا إدارة أغلبية العبء التاريخي، أما بالنسبة للأمور التي لا يمكن إدارتها، فالاستجابات التي تأتي في الوقت الملائم من القطاعين العام والخاص، بإمكانها أن تخضعها للإدارة، ولنبدأ بالآفاق الاقتصادية، حيث تتوقع البلدان المتقدمة، وهي محقة، عاماً من تراجع التضخم، واقتراضاً أقل تكلفة، وتمويلاً أكثر وفرة، ويعني ذلك كله تحسناً في القدرة على تحمل التكاليف، وزيادة في الرهن العقاري المتاح للأسر، فيما ستستفيد الشركات من سهولة أكبر في الوصول إلى التمويل السوقي بتكاليف أقل على نحو ملحوظ مقارنة بمعايير الاقتراض.

والتحدي الذي يواجه القطاعين يكمن في التعاطي مع الإرث، الذي خلفته الأعوام الماضية، حيث لم يشعر القطاعان بعد بكامل تداعيات دورة الرفع القوي لسعار الفائدة من جانب المصارف المركزية، كما أن ديون الأسر ارتفعت إلى مستويات قريبة من تلك المثيرة للقلق، وسيحتاج ((جدار استحقاقات)) الديون الذي يلوح في الأفق، وينتظر الشركات إلى إعادة تمويل بشروط أقل تفضيلاً من التي سبق لها، واتفقت عليها.

ولا تكفي قوة الطلب المدعومة بسوق عمل متعافية، لضمان إدارة هذه التحديات التاريخية، كما أن صناع السياسة مقيدون أيضاً.

والحيز المالي المتاح للحكومات محدود بسبب العجز المرتفع، والديون، وإعادة التمويل الأكثر تكلفة. من جانبها ستكون المصارف المركزية التواقة إلى عدم إطالة قائمة كبيرة من أخطاء السياسيات بين عامي 2021 و2023 مترددة في خفض أسعار الفائدة بقوة.

علاوة على ذلك ثمة إدراك متزايد بأن التحفيز بالنمط القديم ليس صعب التنفيذ فحسب، بل أيضاً أقل قبولاً حالياً، بالنظر إلى أننا نعيش عالماً يتسم بمرونة غير كافية في قطاع العرض بالنسبة للسلع والخدمات، وهو أحد أوجه الضعف، التي فاقمتها الصدمات الجيوسياسية.

ورغم بعض النقاط المشرقة في آسيا ودول الخليج، إلا أن العالم النامي يفتقر إلى القدرة على العمل باعتباره محركاً عالمياً للنمو يمكنه المساعدة في رفع الأعباء المستفحلة للديون، وهذا أكثر لفتاً للنظر في الصين، فقد تم إحراز بعض التقدم في التركيز على ((نمو الجودة))، من خلال التركيز على التطور التكنولوجي والطاقة الخضراء والانتقال نحو مزيد من الأنشطة، التي يقودها المستهلك المحلي، ولكن هناك ضغوط هائلة لتشغيل محرك النمو القديم، الذي يقوده القطاع العام، الذي يتغذى على الديون، ويفتقر إلى الكفاءة ويخلق عواقب غير مقصودة.

وفي الأسواق المالية لا بد للحماس المرتبط بالارتفاعات الجديدة في أسواق الأوراق المالية، في عدد متزايد من الدول المتقدمة، أن تتم موازنته مع تهديد تشكله مجموعة أصول شديدة المديونية، تم تقييمها بطريقة مبالغ فيها بشكل كبير. والمثال الأكثر أهمية هنا بالطبع هو العقارات التجارية، حيث تجري عملية إعادة التقييم الأقل للمشروعات، التي تم التعهد بتمويلها في أوج انخفاض أسعار الفائدة، ببطء شديد. ولحسن الحظ تشكل هذه المشكلة خطراً محدوداً على الاستقرار المالي إجمالاً، ومع ذلك فكلما استغرق المستثمرون المثقلون بالديون وقتاً أطول لإدراك واقعهم المؤسف طال أمد انتظار الصناديق المستعدة للاستثمار، خشية أن يلوثها الاعتراف فيما بعد بخسائر ضخمة غير محققة، كلما ازداد أيضاً خطر انتقال العدوى إلى فئات الأصول المجاورة.

إن من شأن اتخاذ خطوات أقوى للتغلب على أعباء الديون وتجديد نماذج النمو أن يساعد في تمهيد الطريق نحو التغلب على الأخطاء السابقة، واستغلال الفرص المستقبلية.

إنه مسار لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق: أولاً؛ إجراءات حكومية في الوقت المناسب للمساعدة في إتاحة محركات جديدة للنمو. وثانياً؛ تحلي بعض الأسر والشركات والمستثمرين بقدر أكبر من الواقعية لإدراك أننا لن نعود إلى عالم تسوده أسعار فائدة منخفضة غير حقيقية. وثالثاً؛ تشكيل شبكات أمان أفضل لحماية أولئك الأكثر ضعفاً في المجتمع، ورابعاً الإسراع بإعادة هيكلة الديون غير القابلة للسداد.

لقد ازدادت هذه التحديات صعوبة جراء الوضع الجيوسياسي الذي يشتد قتامة، ويغذي التفتت، ويطلق العنان لرياح الركود التضخمي ويعرقل التعاون الدولي، وهذا ليس مهماً فقط للتوقعات الاقتصادية، فقد وصلت الحروب المستمرة إلى مرحلة الغليان، وأدت إلى فقدان مئات الآلاف من المدنيين الأبرياء لأرواحهم وسبل عيشهم ومنازلهم، وتتضاءل دائماً هذه الصراعات الاقتصادية والسوقية أمام مثل هذا القدر من المعاناة العميقة.

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