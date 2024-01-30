«الساعات والمجوهرات» يكشف عن أكبر قطعة زمرد خام

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق اليوم فعاليات النسخة الـ53 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، في الفترة من 31 يناير الجاري وحتى 4 فبراير المقبل، وبمشاركة أكثر من 500 عارض من كبرى الشركات والعلامات التجارية المحلية والعالمية المتخصصة في الساعات والذهب والألماس والأحجار الكريمة واللؤلؤ والزمرد وقطع المجوهرات الثمينة والنادرة.

المعرض الذي يترقبه عشاق الساعات والمجوهرات بأنواعها وهو أحد أبرز الأحداث النوعية المتخصصة في المنطقة، يقدم لجمهوره في هذه النسخة العديد من التصميمات الحصرية والنادرة من الذهب والمجوهرات، وواحدة من كبرى قطع الزمرد الخام في العالم فيصل وزنها إلى 4 كيلوغرامات من الزمرد الطبيعي النادر ويتاح للزوار الاطلاع على التفصيلات الكاملة عن هذه القطعة عبر بيانات شهادة المختبر السويسري المختص بإصدار التقارير عن أبرز الأحجار الكريمة النادرة.

جوائز قيمة للزوار

وتصاحب المعرض الذي يقام على مساحة إجمالية تبلغ 30 ألف متر مربع مجموعة فعاليات ومفاجآت للزوار، تشمل تنظيم مسابقة تصميم المجوهرات العالمية التي يحصل الفائز فيها على 50 قطعة من الذهب، إلى جانب إتاحة الاطلاع على محتويات القسم المخصص لعرض مجموعة هائلة من الزمرد التي تظهر بأحجام ضخمة ومتراكمة بشكل طبيعي في منجمها الصخري الذي تم استخراجها منه.

ويستقبل المعرض الزوار من اليوم وحتى الأحد، من الساعة 1 ظهراً وحتى 10 مساءً، ويوم الجمعة من الساعة 3 وحتى 10 مساءً، مقدماً لهم إلى جانب أجنحة عرض الساعات والمجوهرات مجموعة من البرامج والأنشطة المتخصصة في حرفة صناعة وتشكيل وتصميم الذهب والمجوهرات، والتعريف بأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال واللقاء بخبراء لهم تجاربهم الطويلة التي تلهم المصممين والصاغة وتساعدهم على استكشاف مهاراتهم وتنمية إبداعاتهم في هذا القطاع.

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