«دراجون أويل» تشارك بالاجتماعات السنوية لـ«بيكر هيوز» في إيطاليا

شاركت شركة دراجون أويل المملوكة بالكامل لحكومة دبي، في الاجتماع السنوي لعام 2024 ((تنشيط التغيير))، الذي تنظمه شركة بيكر هيوز بمدينة فلورنسا الإيطالية.

وحضر الاجتماع الذي اختتمت فعالياته أمس، حشد كبير من نخبة صناع القرار في الصناعة النفطية ومن مختلف قادة ومديري الشركات العالمية، من بينهم المهندس علي الجروان الرئيس التنفيذي للشركة.

وتناولت الاجتماعات السنوية كيفية تغير عالم الطاقة، وانتهت إلى ضرورة احتضان التغيير وتسريع وتيرته نحو الطاقة النظيفة والمستدامة، طبقاً لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وأيضاً لما توصل إليه العالم في اجتماع مؤتمر الأطراف ((كوب 28)) المنعقد نهاية العام الماضي في إمارة دبي، حيث توصل العالم إلى اتفاق تاريخي لمعالجة التغيرات المناخية، كما شهدت أنشطة المؤتمر توقيع أكثر من 50 شركة عالمية من بينها شركة دراجون أويل، على اتفاقية إزالة الكربون من صناعة النفط والغاز.

وأكدت شركة دراجون أويل، أهمية هذه الاجتماعات التي تجمع نخبة صناع القرار في الصناعة النفطية، للتشاور وإيجاد الحلول والابتكارات والشراكات لإحداث التغير المطلوب بأقل التكاليف، مشددةً على أهمية الابتكار في القطاع لتسريع وتيرة التحول نحو الطاقة النظيفة ربحاً للوقت واقتصاداً للموارد المالية.

وكانت الشركة أطلقت خمس مبادرات رائدة في التنمية المستدامة عبر مختلف حقول الإنتاج التابعة لها في الدول الثلاث وهي تركمانستان والعراق ومصر، تتمحور حول وقف حرق الغاز وتعزيز استخدامات الطاقة الشمسية وحماية البيئة البحرية من التلوث.

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