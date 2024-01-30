غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تعزز التعاون مع «إنتربرايز أيرلندا»

أبرمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة ضمن مظلة غرف دبي، مذكرة تفاهم مع ((إنتربرايز أيرلندا))، الوكالة الحكومية الأيرلندية المخصصة للتجارة والابتكار والتي تعد أكبر مؤسسة رأس مال استثماري في أوروبا من ناحية عدد الصفقات، بهدف إنشاء شراكة استراتيجية تعزز فرص الأعمال والتوسع والتعاون المشترك بين شركات دبي وأيرلندا مع التركيز على القطاع الرقمي.

تم توقيع المذكرة بمقر غرف دبي بحضور معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ومحمد لوتاه، المدير العام لغرف دبي، وسعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، في حين شهد حفل التوقيع من جانب جمهورية أيرلندا دارا كاليري، وزير دولة لترويج التجارة والتحول الرقمي وتنظيم الشركات في جمهورية أيرلندا، وأليسون ميلتون، سفير جمهورية أيرلندا لدى الدولة، وليو كلانسي، الرئيس التنفيذي لوكالة ((إنتربرايز أيرلندا)).

وتهدف مذكرة التفاهم الاستراتيجية بين غرفة دبي للاقتصاد الرقمي ووكالة ((إنتربرايز أيرلندا)) إلى ربط الشركات العاملة في دبي بالشركات الأيرلندية من أجل تعزيز التعاون والشراكات بين الجانبين، وتقديم فرص مجزية لعملاء وكالة ((إنتربرايز أيرلندا)) وخاصة في مجالات التقنية والتصنيع والطاقة النظيفة.

وبموجب المذكرة، سيتم العمل على بناء فرص أعمال واعدة للشركات الصغيرة في دبي وأيرلندا، مع التركيز على قطاع التقنيات الرقمية، وإتاحة الفرصة أمام الشركات الأيرلندية الصغيرة للتعرف إلى فرص التصدير إلى دبي، بالتزامن مع تعريف الشركات الصغيرة من دبي بفرص التصدير إلى أيرلندا، كما نصت مذكرة التفاهم على تطوير منصة للتدريب وبناء القدرات من الناحية الثقافية لتعزيز ممارسة الأعمال بين الثقافات واللغات المتنوعة.

وقال محمد لوتاه: ((تؤدي دبي دوراً محورياً في مشهد الأعمال العالمي باحتسابها بوابة حيوية لنمو وتوسع الشركات من مختلف أنحاء العالم، كما تواصل الإمارة ترسيخ مكانتها منصة مثالية تجمع الأفكار الإبداعية ويلتقي فيها رواد الأعمال والشركات المبتكرة وخاصة في مجال التقنيات الرقمية الحديثة، بما يسهم في خلق المزيد من الفرص، وبناء شراكات واعدة وتطوير حلول مجدية ومشروعات رائدة)).

وأضاف لوتاه: ((يشكل تعاون غرفة دبي للاقتصاد الرقمي مع وكالة ((إنتربرايز أيرلندا)) على إبرام مذكرة التفاهم الاستراتيجية خطوة نوعية تصب في مصلحة مجتمعي الأعمال في كل من دبي وأيرلندا، بما يشمل الشركات الصغيرة والناشئة والمشروعات المتخصصة في القطاعات التقنية، لتتم مشاركة الخبرات المحلية واستشراف الفرص المشتركة بما يسهم في رفد حجم التبادل التجاري والاستثماري ويدعم نمو الاقتصاد الرقمي في دبي وأيرلندا)).

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