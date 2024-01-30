«سوانك» البرتغالية للعقارات تطلق أعمالها بدبي

أعلنت ((سوانك))، الشركة البرتغالية لتطوير العقارات الفاخرة انطلاق أعمالها في دبي، عبر أول مشاريعها في مدينة محمد بن راشد – ميدان، باستثمارات تصل إلى أكثر من 300 مليون درهم، للاستفادة من زخم نمو القطاع في الإمارة وارتفاع الطلب على الفلل الفاخرة.

وقال براسنجيت غوش، المدير العام لشركة ((سوانك)) للتطوير العقاري، إن دبي مدينة عالمية مفضلة للمستثمرين العقاريين من مختلف أنحاء العالم، في ظل ما تمتلكه من بنية تحتية متميزة، وما توفره من تسهيلات للمستثمرين لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى زيادة استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ورفع استثمارات القطاع الخاص في المشاريع التطويريّة.

وقال مصطفى السعيد، رئيس المبيعات في شركة ((سوانك)) للتطوير العقاري: ((في ضوء استمرار زخم النمو في دبي كواحدة من أكثر المدن سعادة وأماناً في العالم، وقدرتها على جذب مستثمرين من حول العالم، نشهد استمرار ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية عالية الجودة، وهذا يحفزنا على إثبات حضورنا عبر إنشاء مساحات تعكس جوهر الفخامة والطابع العملي بدبي)).

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