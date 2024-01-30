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«دي إتش جي» تطلق مبيعات 430 وحدة في دبي الشهر المقبل

1/30/2024 7:19:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت ((دي اتش جي للعقارات))، مجموعة التطوير العقارية السويسرية، عن عزمها إطلاق عمليات البيع على المخطط لمشروعها السكني الأول بدبي في قرية جميرا الدائرية خلال شهر فبراير المقبل، ويتألف المشروع من 430 وحدة.

وأظهرت تحليلات السوق ارتفاع أسعار العقارات في دبي بنسبة 19% خلال العام الماضي مع زيادة بنسبة 5% في متوسط أسعار العقارات السكنية خلال الربع الثالث من العام، وفي ضوء هذه التطورات، ستوفر ((دي إتش جي للعقارات)) خيارات سكنية فاخرة للمستثمرين والمشترين النهائيين، في ظل التوقعات التي تشير إلى نمو السوق العقاري في دبي بحوالي 15% خلال العام الجاري.

وقال ميلوش آنتيتش، نائب الرئيس وعضو مجلس الإدارة في شركة دي إتش جي للعقارات: ((نحن متحمسون للاستفادة من سجلنا الحافل بالنجاحات في أوروبا للمساهمة في تعزيز التقدم في دولة الإمارات خلال السنوات المقبلة، ولا سيما مع النمو الكبير الذي يشهده قطاع العقارات في دبي. ويستعد المهندسون المعماريون ومديرو الإنشاءات لدينا في سويسرا للعمل عن قرب مع فريقنا في دبي على تطبيق معايير الجودة السويسرية بمشاريعنا)).

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