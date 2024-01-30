سعود علي المعلا: الإمارات شريك تجاري رئيسي لهونغ كونغ في المنطقة

أكد الشيخ سعود علي المعلا، القنصل العام لدولة الإمارات في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية، العلاقات المتميزة والمتنامية بين دولة الإمارات وهونغ كونغ على الصعد الاقتصادية والتجارية والثقافية.

وقال الشيخ سعود المعلا، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات ((وام))، إن الجانبين يرتبطان بروابط اقتصادية وثيقة وعلاقات متينة، وزيارات متبادلة للعديد من الوفود الرسمية رفيعة المستوى، أثمرت تعاوناً استراتيجياً في مختلف المجالات.

وأوضح أن التجارة بين دولة الإمارات وهونغ كونغ شهدت نمواً ملحوظاً، خلال السنوات الماضية؛ إذ بلغ حجمها 7.98 مليارات دولار في النصف الأول من العام الماضي 2023، بزيادة 8.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.

وذكر أن دولة الإمارات تعد شريكاً تجارياً رئيسياً لهونغ كونغ، وأنها كانت دائماً الشريك التجاري الأكبر لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لسنوات عديدة، لافتاً إلى وجود اتفاقيات موقعة بين الطرفين مثل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات، بالإضافة إلى اتفاقيات تشمل عدة مجالات، منها الخدمات الجوية والأسواق المالية والتكنولوجيا المالية.

وأشار الشيخ سعود المعلا إلى أن دولة الإمارات تقدر علاقاتها المتميزة مع هونغ كونغ باعتبارها شريكاً اقتصادياً رئيسياً، حيث تم افتتاح مكتب هونغ كونغ الاقتصادي والتجاري في إمارة دبي في أكتوبر 2021، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين على مختلف الصعد مثل الاقتصادية والتجارية والثقافية.

وقال إن الإمارات وهونغ كونغ تحظيان بمكانة استراتيجية مميزة في ضوء موقعهما الجغرافي المميز، فهونغ كونغ تعد مركزاً رئيساً في مبادرة الحزام والطريق على مستوى دول آسيا، في حين تمثل الإمارات بوابة رئيسة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالتالي فإن ربط المركزين ببعضهما بعضاً، في ضوء هذه الحقيقة، مهم للغاية.

ولفت إلى أن القنصلية العامة لدولة الإمارات في هونغ كونغ تعمل باستمرار على مساعدة مجتمع الأعمال في هونغ كونغ ومجتمع الأعمال الصيني، للوصول إلى سوق الإمارات وتعزيز التعاون بين الجانبين في جميع المجالات، وتسهيل التواصل بين الأفراد والمؤسسات، والبناء على العلاقات التجارية والاستثمارية القوية القائمة بالفعل بين الطرفين، وتشجيع المزيد من التعاون في المجالات الناشئة، مثل التكنولوجيا المالية والتمويل الأخضر والبلوك تشين.

وأوضح أن القنصلية تعمل كذلك على مساعدة مجتمع الأعمال الإماراتي، للاستفادة من الأسواق المزدهرة في هونغ كونغ ومنطقة خليج قوانغدونغ- هونغ كونغ- ماكاو الكبرى، فضلاً عن مساعدة الشركات الإماراتية، التي تم تأسيسها في هونغ كونغ، لتوسيع استثماراتها ورقعة أعمالها.

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