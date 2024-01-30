«بيورهيلث» تستحوذ على %25 من مدينة الشيخ شخبوط الطبية
التاريخ
1/30/2024 7:19:25 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة بيورهيلث القابضة أن شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، وهي شركة مملوكة لها بالكامل، وقعت اتفاقية نهائية للاستحواذ على حصة شركة مايو كلينيك في مدينة الشيخ شخبوط الطبية. وبحسب إفصاح لسوق أبوظبي، قالت شركة بيورهيلث إن الصفقة تمثل 25% من إجمالي رأس المال مقابل 150 مليون دولار.
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