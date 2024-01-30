«بيورهيلث» تستحوذ على %25 من مدينة الشيخ شخبوط الطبية

أعلنت شركة بيورهيلث القابضة أن شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، وهي شركة مملوكة لها بالكامل، وقعت اتفاقية نهائية للاستحواذ على حصة شركة مايو كلينيك في مدينة الشيخ شخبوط الطبية. وبحسب إفصاح لسوق أبوظبي، قالت شركة بيورهيلث إن الصفقة تمثل 25% من إجمالي رأس المال مقابل 150 مليون دولار.

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