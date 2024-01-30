مصرف الإمارات للتنمية يناقش آفاق الاستثمار في أبوظبي

بحث ملتقى التواصل والشراكة الذي استضاف مصرف الإمارات للتنمية، دورته التي عقدت بالشراكة مع مبادرة ((اصنع في الإمارات)) وتحت شعار ((مسارات النمو: أوجه الاستثمار الاستراتيجي في أبوظبي))، الحلول المبتكرة، وتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتركيز على رؤية الإمارة المستقبلية في تحقيق التنويع الاقتصادي والتقدم الصناعي المستدام.

وشكل الملتقى الذي عقد في سوق أبوظبي العالمي منصة رائدة لمناقشة الاستثمارات الاستراتيجية بحضور ومشاركة عدد من المسؤولين من القطاع الحكومي والخاص وقادة الأعمال والمبتكرين، كما يعد ثاني دورات الملتقى التي يقيمها المصرف بهدف تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص لدفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي الوطني.

وأكد أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على أهمية الارتقاء بفرص التعاون والشراكة بين مختلف القطاعات لتعزيز المرونة والتنويع الاقتصادي، وقال: ((ساهم مصرف الإمارات للتنمية، إلى جانب عدد من مؤسسات التمويل الوطنية الأخرى، في توفير حلول تمويلية بقيمة 5.3 مليارات درهم للشركات العاملة في القطاع الصناعي خلال العام الماضي، حيث مثلت الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة 90% من المستفيدين من الحلول التمويلية التي وفرتها الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين)).

وأوضح أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية أن الدورة الحالية من ملتقى التواصل والشراكة تؤكد على الأهمية الكبيرة لتعزيز فرص الشراكات والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات المالية، ولتشكل منظومة متكاملة تسهم بشكل فاعل في تحقيق التوجهات الاستراتيجية للنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز التنافسية عالمياً.

واختتم فعالياته بحفل خاص كرم فيه مصرف الإمارات للتنمية شركاءه الاستراتيجيين تقديراً لمساهمتهم الفاعلة في تحقيق أهداف أبوظبي الاقتصادية.

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