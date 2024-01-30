46.4 مليار درهم أرباح 10 بنوك إماراتية في 2023 بنمو %62.6

ارتفع صافي أرباح 10 بنوك وطنية مدرجة في أسواق المال المحلية إلى 46.4 مليار درهم خلال العام الماضي، بما يعكس قوة ملاءتها المالية، وتمتعها بإيرادات قوية وسيولة مرتفعة مستفيدة من انتعاش الاقتصاد الوطني.

وأظهر مسح لـ((البيان))، استناداً إلى إفصاحات البنوك المدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية، أن الأرباح الصافية للبنوك خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2023، زادت بنسبة 62.6% أو ما يعادل 18 مليار درهم، مقابل أرباح صافية بلغت 28.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام 2022.

وبلغت أرباح 4 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي 37 ملياراً و207 ملايين درهم في 2023، بزيادة بنسبة 66.2% مقابل 22 ملياراً 383 مليون درهم في 2022. فيما وصلت أرباح 6 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال العام الماضي إلى 9 مليارات و81 مليون درهم بزيادة قدرها 50.7% مقارنة بأرباح بقيمة 6 مليارات و24 مليون درهم في العام 2022.

واستحوذ بنك ((الإمارات دبي الوطني)) على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية بعد أن ارتفعت أرباح البنك إلى 21.5 مليار درهم بنهاية عام 2023، وبنسبة 65%، مقارنة بأرباح الفترة نفسها من عام 2022، في حين بلغت نسبة صافي أرباح ((الإمارات الإسلامي)) 71% لتحقق بذلك ارتفاعاً كبيراً ليصل إلى مستوى غير مسبوق والأعلى على الإطلاق عند 2.12 مليار درهم.

وحقق بنك المشرق نمواً قوياً في صافي الأرباح ليصل إلى 8.6 مليارات درهم للسنة المالية 2023 بزيادة كبيرة بنسبة 130% على أساس سنوي، مقارنة مع 3.729 مليارات درهم في العام 2022.

ونمت الأرباح الصافية لبنك دبي الإسلامي إلى 7 مليارات درهم بنهاية عام 2023، مقارنة بأرباح قدرها 5.55 مليارات درهم تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2022، وبنسبة نمو 26%.

وزادت أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 5.25 مليارات درهم بنهاية عام 2023، وبنسبة ارتفاع بلغت 45% مقارنة بأرباح قدرها 3.62 مليارات درهم تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2022.

وحقق بنك رأس الخيمة الوطني أرباحاً قياسية تاريخية 1.8 مليار درهم بنمو 54.6% خلال عام 2023 مقارنة بـ1.16 مليار درهم في 2022، مدفوعة بنمو قوي على جانبي الميزانية العمومية، ما دفع صافي دخل الفائدة إلى 3.3 مليارات درهم بزيادة 34%، مدعوماً بإيراد رسوم قوي بلغ 1.1 مليار درهم بزيادة وصلت إلى 17.8%. وصعدت أرباح مصرف الشارقة الإسلامي، إلى 851.5 مليون درهم بنهاية عام 2023، مقارنةً بأرباح قدرها 650.9 مليون درهم تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2022، بنسبة نمو 31%. وسجلت أرباح بنك الفجيرة الوطني نمواً بنسبة 113% لتصل إلى 725.1 مليون درهم بنهاية عام 2023، مقارنةً مع 340.4 مليون درهم في عام 2022.

وتمكن بنك أم القيوين الوطني من تحقيق صافي ربح بلغ 502.6 مليون درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وهو أعلى بنسبة 38% من أرباح عام 2022 البالغة 364.52 مليون درهم.

وارتفعت أرباح البنك التجاري الدولي، بنسبة 31% إلى 153.9 مليون درهم بنهاية عام 2023، مقارنةً بأرباح قدرها 117.2 مليون درهم تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2022.

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