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إعلانات «غوغل» تخيب آمال «ألفابت» والإيرادات تتجاوز 85.3 مليار دولار

1/30/2024 7:19:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة "ألفابت" المالكة لـ "غوغل" نتائج أرباحها الفصلية حيث حققت ربحية السهم 1.64 دولار للسهم، مقابل توقعات 1.59 دولار فيما بلغت الإيرادات 86.31 مليار دولار، مقابل توقعات 85.33 مليار دولار.

بلغت إيرادات أعمال البحث الأساسية لشركة "ألفابت"، والتي تغذيها الإعلانات، 48.02 مليار دولار، لتنخفض بفارق ضئيل عن توقعات المحللين البالغة 48.15 مليار دولار. وانخفضت أسعار الأسهم 4.3% في التعاملات المتأخرة.

وحققت الشركة أرباحاً 1.64 دولاراً للسهم الواحد، مقابل 1.59 دولاراً أمريكيًا للسهم الواحد، المعدل المتوقع من قبل LSEG.

وبلغت عائدات جوجل كلاود نحو 9.9 مليارات دولار مقابل 8.94 مليارات دولار متوقعة، وفقاً لـ StreetAccount.

وسجلت عائدات إعلانات يوتيوب نحو 9.2 مليارات دولار مقابل 9.21 مليارات دولار متوقعة، بحسب موقع Street Account.

وقالت الشركة الثلاثاء في بيان إن المبيعات، باستثناء مدفوعات الشركاء، بلغت 72.32 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر، متفوقةً توقعات المحللين البالغة 71 مليار دولار، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.


تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

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