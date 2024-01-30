إعلانات «غوغل» تخيب آمال «ألفابت» والإيرادات تتجاوز 85.3 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة "ألفابت" المالكة لـ "غوغل" نتائج أرباحها الفصلية حيث حققت ربحية السهم 1.64 دولار للسهم، مقابل توقعات 1.59 دولار فيما بلغت الإيرادات 86.31 مليار دولار، مقابل توقعات 85.33 مليار دولار.
بلغت إيرادات أعمال البحث الأساسية لشركة "ألفابت"، والتي تغذيها الإعلانات، 48.02 مليار دولار، لتنخفض بفارق ضئيل عن توقعات المحللين البالغة 48.15 مليار دولار. وانخفضت أسعار الأسهم 4.3% في التعاملات المتأخرة.
وحققت الشركة أرباحاً 1.64 دولاراً للسهم الواحد، مقابل 1.59 دولاراً أمريكيًا للسهم الواحد، المعدل المتوقع من قبل LSEG.
وبلغت عائدات جوجل كلاود نحو 9.9 مليارات دولار مقابل 8.94 مليارات دولار متوقعة، وفقاً لـ StreetAccount.
وسجلت عائدات إعلانات يوتيوب نحو 9.2 مليارات دولار مقابل 9.21 مليارات دولار متوقعة، بحسب موقع Street Account.
وقالت الشركة الثلاثاء في بيان إن المبيعات، باستثناء مدفوعات الشركاء، بلغت 72.32 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر، متفوقةً توقعات المحللين البالغة 71 مليار دولار، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.
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