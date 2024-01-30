شركة الخدمات المالية اليابانية نومورا هولدنجز تسرح عدداً من موظفيها

قررت شركة الخدمات المالية اليابانية نومورا هولدنجز الاستغناء عن حوالي 60 موظفا في الوقت الذي تواصل فيه البحث عن سبل خفض النفقات في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية في ضوء تباطؤ نشاط أسواق المال وصفقات الاندماج والاستحواذ.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن خطة شطب الوظائف تشمل تسريح 30 موظفا في الولايات المتحدة، حيث يوجد العدد الأكبر منهم في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية.

كما ستسرح الشركة عددا من موظفي قطاعات التداول والمبيعات في لندن ودول آسيوية غير اليابان.

وقال أحد المصادر إن الخطة لا تستهدف فرقا ولا مستويات قيادية معينة.



وقال متحدث باسم الشركة إن "نومورا تراجع بانتظام احتياجاتها من قوة العمل وتضع في الاعتبار طلب السوق واحتياجات الأعمال على مستوى العالم... وفي ضوء ظروف السوق الحالية ونظرتها المستقبلية فنحن نحقق فاعلية الأداء من خلال تقليل أدوار معينة في مختلف أنشطتنا الدولية".





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