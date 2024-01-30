الاتحاد الجزائري لكرة القدم يكشف ملابسات فسخ عقد بلماضي

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم في بيان أمس الثلاثاء ملابسات فسخ تعاقد جمال بلماضي مدرب المنتخب الوطني بعد وداع كأس الأمم الأفريقية من دور المجموعات.

وأعلن وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري يوم الأربعاء الماضي الانفصال بالتراضي عن بلماضي بعدما ودعت الجزائر البطولة المقامة في ساحل العاج بعد تعادلين مع أنجولا وبوركينا فاسو والخسارة 1-صفر أمام موريتانيا في ثلاث مباريات لتتذيل مجموعتها بنقطتين.

وانتهت مشاركة الجزائر في كأس الأمم مبكرا للمرة الثانية تواليا بعد الفوز باللقب عام 2019 في مصر.

وقال الاتحاد الجزائري في البيان إن الدولة وجميع المسؤولين قدموا كل الامكانيات للمنتخب الوطني لتحقيق نتائج تليق بسمعته "لكن للأسف كانت النتائج بعيدة كل البعد عن تطلعات الشعب الجزائري وهي المرة الثانية على التوالي التي يخرج فيها المنتخب مبكرا من البطولة، وفي هذه الدورة احتل رفاق رياض محرز المرتبة الأخيرة وهذا فشل مؤلم يصعب تقبله فضلا عن الإقصاء من التأهل لكأس العالم 2022".

وأضاف "حرصا من الاتحاد على مصالح الكرة الجزائرية وتحملا لمسؤولياته تدخل عن طريق رئيسه السيد وليد صادي غداة الإقصاء المر من الدور الأول وطلب من الناخب الوطني توضيحات في مدينة بواكي وتم الاتفاق على فسخ العقد وكان من المفروض أن تتواصل المحادثات التي بدأت في ساحل العاج عند العودة إلى أرض الوطن لتسوية الاتفاق بين الاتحاد والمدرب وطاقمه الفني".

وتابع "لبت كل الأطراف دعوة رئيس الاتحاد للتوقيع على اتفاق فسخ العقد، كل عناصر الطاقم الفني وقعوا الاتفاق باستثناء الناخب الوطني جمال بلماضي، الذي فاجأ الجميع بتراجعه عن القرار، معتبرا أن الاتفاق الذي تم الوصول اليه في بواكي فيما يتعلق بالجانب المالي بعيد عن تطلعاته".

وواصل البيان "بعد أربعة أيام لم يتلق الاتحاد أي رد من طرف المعني الذي غادر أرض الوطن".

واعتبر الاتحاد صمت بلماضي ومغادرته الجزائر "رفضا واضحا للاتفاق الشفهي المبرم في مدينة بواكي وسعيا منه لإيقاف سلسلة الإخفاقات وجد الاتحاد نفسه مضطرا لطي الصفحة نهائيا والاهتمام الآن بالبحث عن ناخب وطني جديد لرفع تحديات جديدة".

ولم يتسن لرويترز على الفور الوصول لبلماضي أو لممثليه للتعليق.

وتأهلت الجزائر لكأس الأمم بعدما تصدرت مجموعتها دون خسارة في التصفيات المؤهلة للبطولة.

وبعدما قاد بلماضي بلاده الجزائر للفوز باللقب القاري عام 2019، للمرة الثانية بعد 1990، حقق المنتخب سلسلة نتائج رائعة وتجنب الخسارة لأكثر من 30 مباراة متتالية قبل أن يتراجع المستوى.

وخسرت الجزائر أمام غينيا الاستوائية في النسخة الماضية في الكاميرون لتنهي سلسلة من 35 مباراة دون هزيمة قبل أن تتذيل المجموعة وتفقد فرصة الدفاع عن لقبها.

وتواصلت الضربات للجزائر، بعدما فشلت في بلوغ كأس العالم 2022 في قطر بعد الخسارة أمام الكاميرون في مجموع المباراتين الفاصلتين.





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