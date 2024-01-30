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مقتل وإصابة 41 شخصاً في اصطدام بين حافلة وشاحنة في المكسيك

1/30/2024 7:19:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قضى 19 شخصا وأصيب 22 آخرون الثلاثاء في اصطدام بين حافلة للركاب وشاحنة لنقل البضائع في ولاية سينالوا في شمال غرب المكسيك، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

ووقع الاصطدام الذي أدى إلى احتراق الحافلة والشاحنة بالكامل في منطقة إيلوتا التي تعد مقصدا سياحيا للكنديين والأمريكيين.

وقال المدّعية العامة في ولاية سينالوا ساره كينيونيز "أحصينا 19 جثة. سيستغرق التعرّف إليها بعض الوقت، نظرا إلى أنها متفحّمة".

وأضافت "كلما توفرت لدينا بيانات للأشخاص المتوفين، سنشاركها وكذلك الأمر بالنسبة لبيانات الأشخاص (...) الذين قضوا في المستشفيات".

وكانت الحافلة قد انطلقت من مدينة غوادالاخارا وكانت متّجهة إلى لوس موتشيس في ولاية سينالوا التي تعرف أيضا بأنها أحد معاقل عصابات الإتجار بالمخدرات في المكسيك.

وتكثر في المكسيك حوادث السير.

ففي 21 نوفمبر قضى 12 شخصا على الأقل وأصيب 58 آخرون في انقلاب حافلة للركاب على طريق في ولاية فيراكروز (شرق)، في خليج المكسيك.

وفي أغسطس أدى حادث على طريق يربط بين واخاكا (جنوب) وبويبلا (وسط) تعرّضت له حافلة كانت غالبية ركابها من المهاجرين الفنزويليين، إلى مصرع 16 شخصا.

وفي 5 يوليو أدى انحراف حافلة عن الطريق في منطقة جبلية في ولاية واخاكا إلى مصرع 27 شخصا.


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