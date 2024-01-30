ماذا قال وليد الركراكي بعد الخروج الصادم للمغرب من كأس الأمم؟

تحمل وليد الركراكي مدرب المغرب مسؤولية خروج منتخب بلاده من دور الستة عشر لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بعد خسارة صادمة للفريق، الذي بلغ المربع الذهبي لكأس العالم 2022، بنتيجة 2-صفر أمام جنوب أفريقيا أمس الثلاثاء.

وكان المغرب مرشحا قويا للفوز بكأس الأمم المقامة حاليا في ساحل العاج بعدما أصبح أول منتخب أفريقي يصل للدور قبل النهائي لكأس العالم في قطر قبل نحو 14 شهرا، لكنه ودع أمام المنتخب الذي يحتل المرتبة 66 عالميا.

وأبلغ الركراكي شبكة (بي.إن سبورتس) بعد المباراة "هناك الكثير من الأخطاء الفنية. افتقدنا الصبر في بناء الهجمات ولعبنا بتسرع، "كان يمكننا إنهاء المباراة من الشوط الأول... لكننا حاولنا وكنا لنعود بركلة جزاء لكننا أهدرناها وهو ما جعلنا نتألم كثيرا".

وأهدر أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان ركلة جزاء قرب النهاية بعدما سدد في العارضة.

وكانت آمال الجماهير المغربية كبيرة في تحقيق اللقب الأفريقي للمرة الثانية بعد التتويج به عام 1976، لما قدمه الجيل الحالي في نسخة قطر 2022 قبل أن يخسر أمام فرنسا، بطلة العالم 2018، في الدور قبل النهائي.

ويأتي منتخب المغرب، الذي يستضيف النسخة المقبلة من كأس الأمم، في المركز 13 عالميا والأول أفريقيا وفقا لأحدث تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا).

وقال الركراكي "هي خيبة أمل للجماهير المغربية. لقد ساعدونا كثيرا... كانوا ينتظرون تحقيقنا للقب".

وأضاف الركراكي "سنتعلم من هذا الإخفاق. تحلينا بتواضع كبير لكن اليوم علينا أن نتقبل الإخفاق في مهمتنا...هذا إخفاق وأنا أتحمل ذلك".





تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز