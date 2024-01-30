أرسنال يتحضر لليفربول بأفضل طريقة ونيوكاسل يُسقِط أستون فيلا

تحضّر أرسنال لمواجهة ليفربول الأحد المقبل بأفضل طريقة، وذلك بفوزه على مضيفه نوتنغهام فورست 2-1 الثلاثاء في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فيما سقط أستون فيلا على أرضه بخسارته أمام نيوكاسل 1-3.

وبعد خروجه من الدور الثالث لمسابقة الكأس على يد ليفربول بالذات بالخسارة أمامه على أرضه 0-2 ومن قبلها أمام جاريه وست هام (0-2) وفولهام (1-2) في الدوري، استعاد أرسنال توازنه في المرحلة السابقة بفوز ساحق على جاره الآخر كريستال بالاس 5-0.

وواصل فريق "المدفعجية" صحوته الثلاثاء بفوزه الأول على ملعب نوتنغهام في جميع المسابقات منذ سبتمبر 2016 حين تغلب عليه 4-0 في الدور الثالث لمسابقة كأس الرابطة، فيما يعود فوزه الأخير على ملعب منافسه ضمن منافسات الدوري إلى يناير 1999 (1-0) نظراً لمغادرة فورست دوري الأضواء في نهاية ذلك الموسم وحتى 2022.

ورفع فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا الذي تصدر الدوري لخمس مراحل بين الثالثة عشرة والثامنة عشرة قبل أن تتراجع نتائجه، رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني موقتاً بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر الذي يخوض الأربعاء مواجهة صعبة أمام ضيفه تشلسي، وثلاث عن مانشستر سيتي حامل اللقب الذي يتواجه مع بيرنلي الأربعاء، وأستون فيلا الذي سقط على أرضه الثلاثاء أمام نيوكاسل 1-3.

وبدأ أرتيتا اللقاء بتعديلين على التشكيلة التي اكتسحت كريستال بالاس، بإشراكه البرازيلي غابريال مارتينيلي وإميل سميث رو على حساب البلجيكي ليوناردو تروسار والألماني كاي هافيرتس.

ولم يقدّم الفريقان الكثير في الشوط الأول من اللقاء وكانت الفرصة الأبرز لسميث رو في الدقيقة 30 بتسديدة من خارج المنطقة مرت قريبة من القائم، ليدخل الفريقان غرف الملابس والتعادل السلبي سيّد الموقف.

جيزوس يحقق الفارق

لكن "المدفعجية" حققوا الفارق في الشوط الثاني بعدما افتتحوا التسجيل في الدقيقة 65 عبر البرازيلي غابريال جيزوس الذي وصلته الكرة من رمية جانبية، فتقدّم بها على الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء وسددها من زاوية صعبة جداً في شباك الحارس الأميركي مات تيرنر الذي يتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية الهدف.

واستفاد أرسنال من اندفاع مضيفه بحثاً عن التعادل للانطلاق في هجمة مرتدة سريعة بعد افتكاك الكرة في منتصف منطقته وتسجيل الهدف الثاني عبر بوكايو ساكا بعد تمريرة من جيزوس (72).

وكشف جيزوس بعد اللقاء لشبكة "تي أند تي سبورتس" عما قاله أرتيتا خلال استراحة الشوطين، قائلاً "في بادئ الأمر (قال لنا) أن نواصل المحاولة وإننا قمنا بعمل جيد في الشوط الأول"، مضيفاً "لقد سيطرنا على المباراة... قمنا بعمل جيد في الشوط الأول لكننا لم نسجل".

وتابع "في الشوط الثاني سجلنا وزادت سيطرتنا على المباراة".

وأشعل نوتنغهام فورست اللقاء في الدقائق الأخيرة بعدما قلص الفارق عبر البديل النيجيري تايوو أوونييّ الذي استفاد من فشل الفرنسي وليام صليبا في قطع الكرة القادمة من رأسية للأرجنتيني غونسالو مونتييل، فخطفها وسددها في شباك الإسباني دافيد رايا (89).

وحاول صاحب الأرض أن ينقذ نقطة وضغط على "المدفعجية"، لكن رجال أرتيتا عرفوا كيف يسيرون بالمباراة والنقاط الثلاث إلى بر الأمان.

سقوط فيلا في معقله لأول مرة منذ أوائل 2023

وفي ثاني أبرز مواجهة في المرحلة بعد لقاء ليفربول وتشلسي، سقط أستون فيلا على أرضه لأول مرة في الدوري منذ 18 فبراير 2023 أمام أرسنال (2-4)، بهزيمته أمام نيوكاسل 1-3 ليتلقى بذلك الهزيمة الثانية هذا الموسم أمام الأخير بعدما خسر ذهاباً خارج الديار 1-5.

ويأتي فوز نيوكاسل على فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري بعد السقوط لأربع مراحل متتالية ما أدى الى تراجعه حتى المركز العاشر.

ويدين نيوكاسل بالفوز الكبير الى السويسري فابيان شار الذي سجل الهدفين الأولين في الشوط الأول بفارق أربع دقائق بينهما (32 و36) إثر ركلتين ركنيتين، ثم وجه الإسباني أليكس مورينو الضربة القاضية لفريقه وأكد هزيمته الخامسة هذا الموسم بتسجيله الهدف الثالث عن طريق الخطأ في مرماه (52)، قبل أن يسجل أولي واتكنز الهدف الوحيد لأصحاب الأرض بعد تمريرة من الجامايكي ليون بايلي (71).

وبالانتصار العاشر للموسم، رفع نيوكاسل رصيده الى 32 في المركز السابع بفارق الأهداف أمام مانشستر يونايتد الذي يلتقي الخميس مع ولفرهامبتون، وبرايتون الذي مني بهزيمة ثقيلة أمام مضيفه لوتون تاون برباعية نظيفة.

وعلى ملعب "كينيلوورث رود"، خسر برايتون المباراة في الثواني الأولى بتلقيه الهدف الأول بعد أقل من دقيقة على البداية برأسية إلايجا أديبايو (1) والثاني قبل الوصول الى الدقيقة الثالثة عبر الإيرلندي شييدوزي أوغبيني بعد كسره مصيدة التسلل (3).

وحسم لوتون فوزه الخامس ونقطته التاسعة عشرة وأكد الهزيمة السادسة لبرايتون قبيل نهاية الشوط الأول بإضافته الهدف الثالث في الدقيقة 42 عبر أديبايو أيضاً بعد تمريرة من روس باركلي، قبل أن يكمل أديبايو ثلاثيته في مستهل الشوط الثاني بكرة رأسية (56).

وعاد إيفرتون الذي يقاتل من تجنب الهبوط، بنقطة من ملعب فولهام بالتعادل معه 0-0، فيما عمّق كريستال بالاس جراح ضيفه شيفيلد يونايتد الأخير بالفوز عليه 3-2 بعدما تخلف أمامه مرتين.





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