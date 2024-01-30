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تجمع حولها 300 ألف شخص .. ماكينة صراف آلي تصرف 5 أضعاف المبلغ

1/30/2024 7:19:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصاب عطل جهاز الصراف الآلي التابع لبنك الدولة الهندي (SBI) من منطقة باريلي في ولاية أوتار براديش، ما جعله يصرف للعميل خمسة أضعاف الأموال التي كان يسعى إلى سحبها.

على الرغم من إغلاق ماكينة الصراف الآلي بعد وقت قصير من الإبلاغ عن الخلل، إلا أن عدداً كبيراً من الأشخاص قد قاموا بسحب أموال من الجهاز، وفقا لموقع news9live.

واستمر الخلل لمدة ثلاثة أيام من 24 يناير إلى 26 يناير الحالي، وبعد أن انتشر خبر العطل كالنار في الهشيم، بدأت أعداد غفيرة من الأشخاص بالتجمع حول ماكينة الصراف الآلي وأشارت بعض التقارير إلى أن ما يقرب من 300000 شخص سحبوا أموالاً خلال الفترة المذكورة، وطالب البنك ممن قاموا بعملية السحب خلال فترة العطل إعادة الأموال.

واكتشف العطل عندما ذهب أحد العملاء إلى ماكينة الصراف الآلي لسحب أموال، فأصيب بالصدمة بعد أن تلقى خمسة أضعاف المبلغ الذي أراد سحبه، فقرر سحب الأموال مرة أخرى وهذه المرة أيضًا، حصل على أموال أكثر مما أراد.



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