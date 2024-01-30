112.7 مليار درهم الإنفاق على الرعاية الصحية في الإمارات بحلول 2027

سلط تقرير نشره مجمع دبي للعلوم التابع لمجموعة تيكوم، بالتعاون مع شركة ((اي واي)) EY، الضوء على ضرورة تسريع جهود توطين الأبحاث في دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل أن يواصل قطاع الرعاية الصحية حضوره المتميز وريادته على مستوى الخدمات الطبية والإنجازات العلمية ومؤشرات التنافسية العالمية.

وذلك تزامناً مع توقعات بزيادة حجم الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية بالدولة ليبلغ 112.7 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2027.

ويستعرض تقرير ((منظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات)) الذي شارك فيه 18 من قادة المؤسسات الصحية وصناع السياسات، أبرز الاتجاهات العالمية في قطاع الرعاية الصحية ودورها في بناء منظومة صحية جديدة تسهم في تسريع مسيرة التحول إلى الطب الدقيق والشخصي في دولة الإمارات.

ويعد التحول إلى قطاع رعاية صحية مدعوم رقمياً أحد أبرز المحاور التي يركز عليها التقرير الذي تم نشره على هامش فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024 الذي ينعقد في دبي ويستمر حتى يوم غدٍ.

كما يبحث التقرير إمكانية استفادة القطاعين العام والخاص من حقيقة أن حوالي 30% من البيانات العالمية يتم توليدها في قطاع الرعاية الصحية، وذلك بهدف تحقيق الريادة في مجال دمج التقنيات التكنولوجية الناشئة في القطاع وتمكين اكتشاف علاجات جديدة.

وأعلن مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مجمع دبي للعلوم، وأحمد البنا، مدير أول لاستشارات قطاع الرعاية الصحية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة ((اي واي))، عن التقرير خلال جلسة أقيمت على هامش معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024.

وفي معرض تعليقه على هذا التقرير، أشار مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مجمع دبي للعلوم: إن الاستثمار في الأبحاث والمبادرات المحلية ضرورة علمية ملحة، حيث تعد حجر الزاوية لإحداث نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية تعود بالفائدة على الجميع في المنطقة والعالم على حد سواء.

وقال: ((يمثل الطب الدقيق نقطة تحول في علوم الحياة، حيث يعد هذا الانتقال من النهج الطبي التقليدي الموحد بتوفير علاجات موجهة ونوعية أكثر فعالية تسهم في تحقيق أهداف قطاع الرعاية الصحية المتمحورة حول تلبية الاحتياجات الفردية لكل مريض)).

وأضاف: ((ملتزمون في مجمع دبي للعلوم بتوفير بيئة عمل متكاملة تسهم في تطور ونمو قطاع العلوم. كما نحرص على تسليط الضوء على الإمكانيات التقنية من خلال مبادرات مبتكرة على غرار التقرير الصادر اليوم)).

ويبحث التقرير الجديد في العوامل المؤثرة على قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات، إذ من المتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 4.3% بين عامي 2023 و2027، في حين ازداد حجم الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية 4 % سنوياً منذ عام 2016 ليصل إلى 79 مليار درهم إماراتي في عام 2022، مع توقعات بمواصلة زيادة الإنفاق لتصل إلى 7% سنوياً بحلول عام 2027.

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