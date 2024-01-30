غالانت : جاهزون لحرب مدمرة لحزب الله ولبنان
التاريخ
1/30/2024 7:10:04 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن تل أبيب جاهزة لحرب في الشمال ستكون مدمرة لحزب الله ولبنان.
بدوره، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رفع جاهزيته على الجبهة الشمالية مع لبنان .
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