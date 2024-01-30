شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال وسط قطاع غزة
التاريخ
1/30/2024 7:10:04 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.
كما أصيب مواطنين جراء قصف الاحتلال محيط مدرسة العروبة التي تؤوي نازحين شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
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