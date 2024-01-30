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اختتام دورة الأسر الآمنة في الزرقاء

1/30/2024 7:10:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اختتمت، اليوم الثلاثاء، دورة الأسر الآمنة، التي نظمتها شركة مياهنا، بالتعاون مع مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية، بحضور مساعد مدير شرطة الزرقاء العقيد علي الكعابنة ومساعد المدير التنفيذي لشركة مياهنا المهندس وسام الحياري.


وتضمنت الدورة، التي استمرت 7 أيام وشارك فيها 30 موظفاً من المديرية، محاضرات ركزت على أهمية تعزيز الوعي الأمني، وحل المشاكل الأسرية لأرباب الأسر، وتنمية مهارات تعزيز الحس الأمني، وزيادة الوعي بالأخطار المحدقة من المخدرات، والوقاية من الجرائم الإلكترونية، وأساسيات تقديم الإسعافات الأولية ورفع الثقافة المجتمعية.

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