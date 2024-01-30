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مدفعية الاحتلال تقصف حوض اليرموك في درعا السورية

1/30/2024 7:10:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت مصادر اعلامية سورية إن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منطقة حوض اليرموك في المنطقة الغربية من محافظة درعا.
وأضافت المصادر أن كتائب عسكرية في ريف درعا الغربي أطلقت صواريخ باتجاه منطقة الجولان المحتل.

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