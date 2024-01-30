مدفعية الاحتلال تقصف حوض اليرموك في درعا السورية
التاريخ
1/30/2024 7:10:03 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت مصادر اعلامية سورية إن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منطقة حوض اليرموك في المنطقة الغربية من محافظة درعا.
وأضافت المصادر أن كتائب عسكرية في ريف درعا الغربي أطلقت صواريخ باتجاه منطقة الجولان المحتل.
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