التقرير السنوي لسويس إنفو لعام 2023

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SWI swissinfo Jahresbericht 2023 (الأصلي)
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SWI swissinfo_ch reporte anual 2023
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Relatório anual da SWI swissinfo de 2023
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2023年瑞士资讯SWI swissinfo年度报告
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SWI swissinfo – rapport annuel 2023
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SWI swissinfo Annual Report 2023
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Отчет портала SWI Swissinfo за 2023 год
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2023年 年次報告書
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Il rapporto annuale di SWI swissinfo per il 2023
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يشهد العالم حالياً تغيراً في موازين القوى. وهو ما يجعل تموضع سويسرا في السياسة الخارجية أكثر إلحاحاً. فمفهوم سويسرا للحياد وضعها في مرمى النقد العالمي اللاذع، خاصةً على خلفية الحروب التي تدور رحاها في كل من أوكرانيا والشرق الأوسط.
وقد أدى هذا إلى إقبال شديد على منشوراتنا، حتى تلك التي تتناول موضوعات أخرى، ذات صلة بسويسرا. فقد أحصينا في عام 2023 بصفة إجمالية 46 مليون زيارة لمواقعنا، وتطبيقاتنا الإلكترونية، وذلك لأن الأحداث العالمية قد زادت من الحاجة إلى المعلومات والتقارير التفسيرية القادمة من سويسرا.
في هذا التقرير السنوي سنصحبكم.ن في جولة خلال مجموعة مختارة من التقارير والاستقصاءات، التي أثارت الاهتمام داخل وخارج حدود سويسرا، كما سنطلعكم.ن على بعض مما يدور خلف كواليسنا، وهو ما نأمل أن يثير دهشتكم.ن.
الديمقراطية المباشرة المُعاشة: الانتخابات الفدرالية
شكّلت الانتخابات البرلمانية في أواخر شهر أكتوبر المنصرم عنصراً محورياً في تقاريرنا.
حيث واكبنا المعركة الانتخابية وعملية الانتخاب، سواء على موقعنا، أو على تطبيقنا الإلكتروني المجاني "سوي بلاس" (SWIplus) بملف شامل. كذلك قام.ت صحافيونا وصحافياتنا باختبار لمصداقية الأحزاب، وتقديم "نصائح انتخابية"، ونشر النتائج والتحليلات في أعقاب الانتخابات التي أجريت في الثاني والعشرين من أكتوبر.
فضلاً عن ذلك، فقد قمنا استباقاً باختبار مدى كفاءة جميع الأحزاب الرئيسية، من حيث الاهتمام بالموضوعات التي تمس السويسريين والسويسريات في الخارج تحديداً، مثل موضوع التصويت الإلكتروني أو العلاقات المصرفية مع سويسرا.
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