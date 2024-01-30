التقرير السنوي لسويس إنفو لعام 2023



يشارك

Facebook

Twitter

البريد الإلكتروني

مطبعة نسخ الوصلة

MENAFN - Swissinfo) Deutsch (de) SWI swissinfo Jahresbericht 2023 (الأصلي)Español (es) SWI swissinfo_ch reporte anual 2023Português (pt) Relatório anual da SWI swissinfo de 2023中文 (zh) 2023年瑞士资讯SWI swissinfo年度报告Français (fr) SWI swissinfo – rapport annuel 2023English (en) SWI swissinfo Annual Report 2023Pусский (ru) Отчет портала SWI Swissinfo за 2023 год日本語 (ja) 2023年 年次報告書Italiano (it) Il rapporto annuale di SWI swissinfo per il 2023

يشهد العالم حالياً تغيراً في موازين القوى. وهو ما يجعل تموضع سويسرا في السياسة الخارجية أكثر إلحاحاً. فمفهوم سويسرا للحياد وضعها في مرمى النقد العالمي اللاذع، خاصةً على خلفية الحروب التي تدور رحاها في كل من أوكرانيا والشرق الأوسط.

وقد أدى هذا إلى إقبال شديد على منشوراتنا، حتى تلك التي تتناول موضوعات أخرى، ذات صلة بسويسرا. فقد أحصينا في عام 2023 بصفة إجمالية 46 مليون زيارة لمواقعنا، وتطبيقاتنا الإلكترونية، وذلك لأن الأحداث العالمية قد زادت من الحاجة إلى المعلومات والتقارير التفسيرية القادمة من سويسرا.

في هذا التقرير السنوي سنصحبكم.ن في جولة خلال مجموعة مختارة من التقارير والاستقصاءات، التي أثارت الاهتمام داخل وخارج حدود سويسرا، كما سنطلعكم.ن على بعض مما يدور خلف كواليسنا، وهو ما نأمل أن يثير دهشتكم.ن.

الديمقراطية المباشرة المُعاشة: الانتخابات الفدرالية

شكّلت الانتخابات البرلمانية في أواخر شهر أكتوبر المنصرم عنصراً محورياً في تقاريرنا.

حيث واكبنا المعركة الانتخابية وعملية الانتخاب، سواء على موقعنا، أو على تطبيقنا الإلكتروني المجاني "سوي بلاس" (SWIplus) بملف شامل. كذلك قام.ت صحافيونا وصحافياتنا باختبار لمصداقية الأحزاب، وتقديم "نصائح انتخابية"، ونشر النتائج والتحليلات في أعقاب الانتخابات التي أجريت في الثاني والعشرين من أكتوبر.

فضلاً عن ذلك، فقد قمنا استباقاً باختبار مدى كفاءة جميع الأحزاب الرئيسية، من حيث الاهتمام بالموضوعات التي تمس السويسريين والسويسريات في الخارج تحديداً، مثل موضوع التصويت الإلكتروني أو العلاقات المصرفية مع سويسرا.

المزيد

المزيد