Wednesday, 31 January 2024 12:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مجلس إربد يناقش المشاريع المتعثرة لعام 2023

1/30/2024 3:12:30 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ناقش مجلس محافظة اربد خلال جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة خلدون بني هاني، أبرز المعيقات التي تسببت بتأخير تنفيذ عدد من المشاريع المدرجة على موازنة المجلس لعام 2023.


وقال رئيس المجلس، إن أبرز المعيقات ظهرت بقطاعات التربية والتعليم، والصحة، والأشغال العامة، بطرح عطاءات بقيم أعلى من المخصصات المرصودة لها، ما حول الفروقات إلى دين وذمم على المجلس من جهة، وتأخر إنجاز المشاريع من جهة أخرى، لافتا إلى ضرورة عدم إرساء العطاءات على مقاول واحد، حتى يتسنى الإنتهاء من المشاريع المطروحة قبل انتهاء السنة المالية.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN30012024000208011052ID1107788667

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث