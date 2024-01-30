افتتاح الملتقى الأول للشعر والشعراء في البلقاء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - افتتح أمين عام وزارة الثقافة الدكتور ماهر نفش، أمس ملتقى البلقاء الأول للشعر والشعراء الذي نظمه منتدى اسود البلقاء الثقافي، بمشاركة شعراء من فلسطين والعراق وسوريا، وممثلين أردنيين.



وقال مدير ثقافة البلقاء وصفي الطويل، بحضور رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم العواملة، إن الملتقى جاء ضمن جهود الوزارة لإثراء العمل الثقافي، بالشراكة مع مختلف الجهات، لافتاً إلى أن الملتقى سيتيح في الأعوام المقبلة أكثر من جلسة ليكون هناك فرصة للمتلقي لأخذ مساحة أوسع من المادة الأدبية.

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