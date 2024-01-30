حادث سير على طريق اربد - عمان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - شهد طريق اربد - عمان ازدحاما مروريا ، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك إثر حادث سير، وفق شهود عيان
واشار الشهود ان الحادث تسبب باكتظاظ عشرات المركبات التي كانت متوجهة من العاصمة عمان إلى محافظات الشمال.
فيما لم يصدر تصريح امني حول تفاصيل الحادث بعد .
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