آليات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم ساحة مستشفى الأمل في خان يونس

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مبنى الجمعية ومستشفى الأمل تحت تهديد السلاح، وإطلاق الرصاص والقذائف، وطالبت النازحين بإخلاء المبنى، مؤكدة أن طواقمها والنازحين تحت خطر شديد.

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