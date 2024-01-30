آليات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم ساحة مستشفى الأمل في خان يونس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، ساحة مستشفى الأمل في خان يونس، جنوب قطاع غزة.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مبنى الجمعية ومستشفى الأمل تحت تهديد السلاح، وإطلاق الرصاص والقذائف، وطالبت النازحين بإخلاء المبنى، مؤكدة أن طواقمها والنازحين تحت خطر شديد.
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