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بايدن: اتخذت قرارا بشأن طبيعة الرد على الهجوم على جنود أميركيين

1/30/2024 3:12:30 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، إنّه اتخذ قراره بشأن طبيعة الرد على هجوم بطائرة مسيّرة أسفر عن مقتل جنود أميركيين، لكنه لم يتطرق للتفاصيل.


وأضاف بايدن لصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض إلى جولة انتخابية في فلوريدا إن الولايات المتحدة لا تريد اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط.

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