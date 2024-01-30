بايدن: اتخذت قرارا بشأن طبيعة الرد على الهجوم على جنود أميركيين

بايدن: اتخذت قرارا بشأن طبيعة الرد على الهجوم على جنود أميركيين
التاريخ
1/30/2024 3:12:30 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، إنّه اتخذ قراره بشأن طبيعة الرد على هجوم بطائرة مسيّرة أسفر عن مقتل جنود أميركيين، لكنه لم يتطرق للتفاصيل.
وأضاف بايدن لصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض إلى جولة انتخابية في فلوريدا إن الولايات المتحدة لا تريد اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط.
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