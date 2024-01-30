جيش الاحتلال يعلن إغراق أنفاق للمقاومة بضخ مياه عالية التدفق

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد جيش الاحتلال الإسرائيليّ محاولته إغراق أنفاق حماس في غزة "بضخّ المياه عالية التدفُّق".
وقال جيش الاحتلال مساء اليوم الثلاثاء، ، إن "عدة وحدات في الجيش الإسرائيلي ووزارة الأمن، طوّرت عددا من الأدوات لضخّ المياه عالية التدفُّق في أنفاق حماس في قطاع غزة، كجزء من مجموعة متنوعة من الأدوات التي يمتلكها الجيش الإسرائيلي للتعامل مع الأنفاق".
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