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جيش الاحتلال يعلن إغراق أنفاق للمقاومة بضخ مياه عالية التدفق

1/30/2024 3:12:29 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد جيش الاحتلال الإسرائيليّ محاولته إغراق أنفاق حماس في غزة "بضخّ المياه عالية التدفُّق".
وقال جيش الاحتلال مساء اليوم الثلاثاء، ، إن "عدة وحدات في الجيش الإسرائيلي ووزارة الأمن، طوّرت عددا من الأدوات لضخّ المياه عالية التدفُّق في أنفاق حماس في قطاع غزة، كجزء من مجموعة متنوعة من الأدوات التي يمتلكها الجيش الإسرائيلي للتعامل مع الأنفاق".

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