حملة لتنظيف جوف البحر بالعقبة

ونفذت الحملة التي شارك بها 110 غطاسين و12 قاربا، بالتعاون مع محافظة العقبة، والقوة البحرية، والزوارق الملكية، والإدارة الملكية لحماية البيئة، ومديرية الدفاع المدني، وجمعية العقبة للغوص، والفريق الأزرق، ومحطة العلوم البحرية، بهدف المحافظة على البيئة البحرية في خليج العقبة.

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