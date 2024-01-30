حملة لتنظيف جوف البحر بالعقبة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أطلقت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الثلاثاء، حملة لتنظيف جوف البحر في منطقة الشاطئين الشمالي والأوسط.
ونفذت الحملة التي شارك بها 110 غطاسين و12 قاربا، بالتعاون مع محافظة العقبة، والقوة البحرية، والزوارق الملكية، والإدارة الملكية لحماية البيئة، ومديرية الدفاع المدني، وجمعية العقبة للغوص، والفريق الأزرق، ومحطة العلوم البحرية، بهدف المحافظة على البيئة البحرية في خليج العقبة.
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