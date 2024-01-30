ورشة تناقش أثر التكافل التعاوني في الحد من آثار التغير المناخي

وأكد مساعد مدير زراعة الأغوار الشمالية المهندس محمد النعيم، خلال الورشة التي حضرها مزارعون وادارتها مديرة المشاريع والتنمية الريفية بالمديرية المهندسة لمياء ابو صهيون، أهمية الورشات التي تسهم في رفع الوعي لدى المزارعين بضرورة تجنب الانعكاسات السلبية التي يواجهونها إثر التغير المناخي، وتحديدا المخاطر الزراعية واستراتيجيات التخفيف منها.

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