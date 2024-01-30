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تطورات المنخفض .. الارصاد : اجواء باردة جداً الاربعاء وتحذير من الانجماد

1/30/2024 3:12:29 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تكون الأجواء يوم الاربعاء باردة جداً، وغائمة جزئياً الى غائمة في شمال ووسط المملكة، مع احتمال لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في المناطق الشمالية واجزاء محدودة من المناطق الوسطى الغربية،مع فرصة ضعيفة ان تكون في ساعات الصباح الباكر على شكل زخات خفيفة من الثلج الممزوجة بالمطر فوق المرتفعات الشمالية العالية ، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.


ومع ساعات الليل تكون الاجواء باردة جدا وغائمة جزئيا بوجه عام ،وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في جنوب وجنوب شرق المملكة ، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.


وتحذر ادارة الارصاد الجوية يوم الاربعاء من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض ، خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري، خطر حدوث الانجماد أثناء ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية واجزاء من المناطق البادية .

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