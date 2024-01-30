تطورات المنخفض .. الارصاد : اجواء باردة جداً الاربعاء وتحذير من الانجماد

وتحذر ادارة الارصاد الجوية يوم الاربعاء من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض ، خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري، خطر حدوث الانجماد أثناء ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية واجزاء من المناطق البادية .

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