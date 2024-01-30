ما سر المقعد الأوسط في الصف الأخير على متن الطائرة؟

يهتم المسافرون باختيار مقاعدهم على الطائرة، فبعضهم يحب أن يجلس بجوار النافذة، وآخرون يفضلون قرب الحمام، لكن قليلاً من الركاب من يفضلون المقاعد الأخيرة.



وبحسب اندبندنت عربية فإنه لا بد من الإشارة قبل الخوض في حالات الطوارئ التي قد تصيب رحلات الطائرات المدنية بأن السفر الجوي هو وسيلة النقل الأكثر أماناً من بين وسائل النقل الأخرى سواء كانت بالسيارة أو الباصات أو القطارات أو السفن. على سبيل المثال، في عام 2019 نجحت 70 مليون رحلة جوية حول العالم لكنها انتهت بخسائر قدرت بـ287 حالة وفاة، وهذا العدد من المتوفين إذا ما قورن بعدد قتلى حوادث السيارات فإنه سيبدو ضئيلاً جداً. ووفقاً لتحليل مجلس السلامة الوطني الأمريكي فإن احتمالات الوفاة على متن طائرة تبلغ نحو شخص واحد من كل 200 ألف راكب، بينما ترتفع النسبة في حوادث السيارات إلى واحد في المئة. ولا تأخذ حوادث السيارات الاهتمام الذي تستحقه من جهة عدد القتلى، بينما تتحول حادثة تحطم طائرة إلى خبر رئيس في وسائل الإعلام العالمية.

وقد يكون سبب هذا الاهتمام نابعاً من الخوف المسبق من ركوب الطائرة، إذ يفترض الراكب سلفاً أن هذه الآلة التي ترتفع عشرات الأميال عن سطح الأرض وتطير بسرعة عالية في ظروف جوية قاسية قد يؤدي سقوط برغي واحد في جناحها أو في محركها إلى سقوطها، مما يجعل الموت في السماء أكثر رهبة من الموت على الأرض. وفي إحصاءات مجلس السلامة الوطني الأمريكي فإن احتمالات الوفاة عام 2020 في الولايات المتحدة بسبب الغرق هي واحد من 1024، والاختناق بالطعام واحد من 2745.

ا لمقعد الأوسط في الصف الأخير

في حادثة تحطم طائرة "يونايتد" الرحلة 232 عام 1989 في مدينة سيوكس بولاية أيوا، نجا 184 راكباً من أصل 269 كانوا على متنها. وكان معظم الناجين يجلسون خلف الدرجة الأولى باتجاه مقدم الطائرة. إلا أن هذه الحادثة لم تجعل من هذه المقاعد الأكثر أماناً على الطائرات، فقد وجد تحقيق أجرته مجلة TIME في حوادث الطائرات التي وقعت على مدى 35 عاماً، أن المقاعد الخلفية الوسطى للطائرة سجلت أدنى معدلات وفيات بنسبة 28 في المئة، مقارنة بـ44 في المئة لمقاعد الممر الأوسط، لكن حتى هذه البيانات قد لا تصيب في حوادث طائرات أخرى، ففي المقاعد الوسطى لا يمكن الخروج من مخارج الطوارئ في حال اندلاع حريق لأن أجنحة الطائرة تخزن الوقود، لكن المقاعد الوسطى تعتبر أكثر أماناً من مقاعد النافذة أو الممر بسبب حاجز الدفاع الذي يوفره جلوس الركاب على كلا الجانبين.



يرى رئيس قسم الطيران بجامعة CQUniversity في أستراليا البروفيسور دوغ دروري أن فرص الاصطدام ترتفع أثناء الإقلاع والهبوط، لأن الطيارين يكونون أقرب إلى الأرض ولديهم وقت قصير وقد لا يكون كافياً لدرء الأخطار المفاجئة أثناء الإقلاع والهبوط. وكان أسوأ حادثة تحطم في التاريخ وقعت على مدرج المطار في إسبانيا عام 1977، حين اصطدمت طائرتان بينما كانت إحداهما تتحضر للإقلاع والطائرة الثانية تتراجع على المدرج نفسه فأدى اصطدامهما إلى مقتل 583 شخصاً.

ويشدد البروفيسور دروري على أنه لا يوجد حادثة تحطم طائرتين متماثلتين على الإطلاق. ويرى أن المقعد الأوسط في الصف الأخير من الناحية الإحصائية هو الأكثر أماناً لأنه يوجد حاجز خلف الراكب مباشرة، ويوجد ركاب على جانبيه وأمامه يخففون من شدة الصدمة على راكب هذا المقعد الذي لا يختاره أي راكب في العادة بمحض إرادته، لأن معظم الركاب يجهلون هذه المعلومة.

وحول سؤال يطرحه جميع الركاب عن مدى تأثير الهاتف والآلات الإلكترونية على أجهزة الطائرة يقول دروري إنه في البداية أظهرت الأبحاث أن الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالركاب مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة يمكن أن تسبب في بعض التداخل الكهرومغناطيسي مع أنظمة الملاحة في الطائرات، ولهذا السبب تم حظرها على الرحلات الجوية، ومع تقدم التكنولوجيا وبدء سلطات الطيران في تنفيذ لوائح جديدة وحماية الطائرات وإنشاء نطاقات ترددية مختلفة مخصصة لموظفي الطائرات لم يعد تداخل الترددات مصدر إزعاج للطيارين.

وما الذي قد يحدث للطائرة إذا تعرضت لصاعقة، يقول دروري "لقد صدمني البرق ثلاث مرات في مسيرتي المهنية، لكن قطع من الأسلاك على حافة الأجنحة تتخلص من كل الكهرباء التي يمتصها الجناح وسرعان ما تشتتها مرة أخرى في الغلاف الجوي".

وهناك أنواع أخرى من الحوادث التي قد تطاول الطائرات بشكل غير متوقع مثل اصطدامات الطيور أثناء الهبوط والإقلاع بالزجاج الأمامي أو امتصاصها داخل المحرك، وهذه الحوادث تسمى "ضربات الحياة البرية"، وقد دمرت ما يقارب 300 طائرة وقتلت أكثر من 300 شخص في الفترة من 1988 إلى 2021، في جميع أنحاء العالم، وفقاً لإدارة الطيران الفيدرالية الأميركية.

وفي واحدة من أكثر أعطال الطائرات شهرة في التاريخ، التي يطلق عليها اسم "معجزة هدسون" ووقعت في نيويورك عام 2009 تسببت الطيور في تعطل كلا محركي الطائرة فنفذ الطياران هبوطاً اضطرارياً على سطح نهر هدسون، وقد لقيت عملية الهبوط الغريبة هذه اهتمام المتابعين حول العالم وحولت الطيارين إلى بطلين ونجمين عالميين.