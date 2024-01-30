تجارب ثقافية وترفيهية تجمع بين الأساليب العصرية والتقليدية



لا تقتصر مفاهيم وأبعاد الثقافة في دبي ودولة الإمارات على الجوانب والأنواع والممارسات الأدبية المتنوعة، من موسيقى وتشكيل ومسرح ورواية وغير ذلك الكثير.

ففي أماكن دبي ومرافقها كافة، من مسارح وصالات فنية وأركان ومناطق ومعمار، تتجلى وتبرز ثقافات الشعوب، بعناصرها وآدابها وأزيائها وتقاليدها، جنباً إلى جنب مع آداب وتراث وفنون دولة الإمارات والعالم العربي.

ونتبين ذلك جلياً مؤثراً في المهرجانات والفعاليات العديدة وأيضاً في المشهد العام في الإمارة بما يتضمنه من ملامح، في وسط المدينة وفي القوز وفي منطقة الفهيدي وفي الشندغة..

وغالبية الأماكن في دبي. ويبدو بارزاً في هذا الصدد، تركيز هيئة الثقافة والفنون في دبي، على جعل مواقع وفعاليات الإمارة وجهة رئيسية مفضلة لكافة الدول ومبدعيها لتستقر فيها صنوف إبداعاتها ومفرداتها الثقافية، مقدمة حوافز كبيرة للفنانين والكتاب، كي يبدعوا في دبي ويجسدوا ثقافاتهم عبر أعمال متنوعة، من رسم ورواية وشعر.. وغير ذلك.

وهو ما نلمسه ونجده في العديد من الوجهات والمهرجانات في دبي، بفضل تركيز «دبي للثقافة» على هذا الهدف، بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة، ومن بينها مؤسسات دبي المجتمعية الإبداعية المتنوعة، وندوة الثقافة والعلوم ووجهة السركال، و«مركز جميل للفن». ويلحظ الزائر والمتابع، لكافة الفعاليات، أنها تغتني بألوان ثقافات العالم. ومن بين ذلك:

«طيران الإمارات للآداب»، «آرت دبي»، «سكة للفنون والتصميم»، مهرجان ميتا السينمائي. ومن أمثلة تجلي وفرادة ذلك أيضاً، سعي ومبادرة مختلف الفنانين والصالات الفنية العالمية، للتسجيل والمشاركة في فعاليات «فنون العالم دبي».

حيث بات المعرض يمثل وجهة عالمية تسوق وتروج الفنانين وترسم مسارات خلاقة مبتكرة للفن تروي بانوراما ثقافات العالم، بتنويعاتها وجمالياتها. وأما ما يتمم ويكمل حلقات هذا المشهد البديع، فهو تعاون كافة الجهات وسلاسل الفن والإبداع ومجموعات الضيافة العالمية التي تمارس نشاطاتها في دبي والإمارات، عبر تقديمها للفنون والثقافات بعناصرها ومضامينها بالاقتران مع الخدمات الحياتية وأشكال الضيافة والسياحة وتجارب الطعام وفق أنماط تعكس ثقافات الشعوب والحضارات.

وتجعل أبناء الإمارات والمقيمين فيها وزوارها، يعيشون في هذا الصدد، تجارب ثقافية ممتعة لا مثيل لها، بينما يزورون تلك المطاعم أو الفنادق أو الوجهات الترفيهية بتنوعها. وهو ما نجده متجسداً في أحد أوجهه بأشكال مهرجانات وتقاليد وفعاليات ضيافة مهمة، تعكس روح المدينة المبدعة.

ومن بين ذلك وجهة «دريم دبي»، الحافلة ببرامج الترفيه الثقافي والفني المقترن بتجارب الطهي وفق طابع هو الأكثر إبهاراً، وهي تحتفي بالعام الثاني على الافتتاح، مع إطلاق برنامج احتفالي خاص، إذ يأخذ برنامج «دريم أنكور» الزوار في رحلة ترفيهية استثنائية، تضم أبرز العروض الفنية التي نالت إعجاب الجميع على مدار الموسمين الماضيين، مع 15 عرضاً مذهلاً من عام 2023.

ويحتل «دريم» دبي موقعاً متميزاً داخل «منتجع شاطئ العنوان» في «جي بي آر»؛ حيث ذاع صيته باعتباره وجهة ترفيهية لا مثيل لها، مع قائمة طعام مستوحاة من مطبخ البحر الأبيض المتوسط الغني بمختلف المذاقات الأصيلة.

واشتهرت هذه الوجهة الفاخرة منذ الافتتاح في يناير 2022؛ إذ حققت نجاحاً كبيراً في إعادة تعريف مفهوم التجارب الترفيهية والطهوية المتميزة في دبي، لتُحلّق بالزوار في عالم من السحر والخيال عبر العروض مُتعددة الحواس، مصحوبة بنُخبة من أشهى الأطباق الفاخرة. ويُسلّط أسبوع «دريم أنكور» الاحتفالي الضوء على أفضل العروض العالمية الحيّة المُقدّمة على خشبة مسرح المطعم.

بالإضافة إلى الإبداعات الطهوية المُعدة على يد الطاهي المُحترف «رفقي»، بما في ذلك طبق «اسكالوب» المحمر مع الكافيار، و«بارميجيانا» الباذنجان، وسمك القاروص المطهو بالملح، بالإضافة إلى باقة من الكوكتيلات المُحضرة بحرفية فائقة احتفالاً بهذه المناسبة المميزة.

وسيكون زوار «دريم» دبي الكرام على موعد مع أسبوع حافل بالعروض الترفيهية المُذهلة، بدءاً من الأربعاء 31 يناير وحتى الأحد 4 فبراير، الذي يشتمل على مجموعة متنوعة من العروض الأكروباتية العالمية، والاستعراضات الشيقة، ونُخبة من ألمع نجوم الرقص يؤدون مُختلف العروض المسرحية المُتميزة، بما في ذلك عرض البجعة الرائع المُقدم ضمن الموسم الرابع «ذا وايلد سايد»، وعرض الفراعنة المهيب المُقدّم ضمن الموسم الخامس «فوياج».



ويستقبل «دريم» دبي عام 2024 مع نُخبة من أفضل عروض العام الماضي، ويعتزم تقديم المزيد من العروض الترفيهية الملحمية، والتجارب الاستثنائية مُتعددة الحواس خلال العام الجديد، ليأخذ الزوار في رحلة شيقة تحوّل الحلم إلى حقيقة في محيط إبداعي لا مثيل له.

الأناقة الفرنسية في رحاب دبي



ولا تكتمل حكاية تميز ثقافات وجماليات الضيافة وألوانها، في دانة الدنيا، من غير عالم من التطور الفرنسي الذي يقدمه فندق سوفيتل دبي المسلة، حيث كشف عن تقويمه الحافل بالتجارب الرائعة في شهر يناير، بدءاً من تجديد النشاط في سبا لوكسيتان ونعيم الكابانا في مسبح وصالة سولاي، ووصولاً إلى تجارب الطهي الحصرية مع الشيف دانييل بولود الحائز على نجمة ميشلان.

ويعد الفندق بتوفير مزيج خاص من الأناقة الفرنسية والفخامة العربية للضيوف والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتستمر احتفالات العام الجديد في فندق سوفيتل دبي المسلة مع أطباق شهية متجذرة في تقاليد الأعياد الفرنسية الخالدة، مع طاهي المعجنات رومان كاستيه بتجربة Galette des Rois أو «King Cake» المميزة المليئة بالفرانجيبان وكريمة اللوز والمزينة بتاج ذهبي. قطع إلى طبقات قشارية غنية من هذه الكعكة المتحللة.

ويوجد داخل إحدى الشرائح «la fève»، وهي عبارة عن سحر خاص. وفقاً للتقاليد الفرنسية الحقيقية، ينضم Brasserie Boulud أيضاً إلى الاحتفال، ويقدم شريحة من Galette des Rois في وجبة الإفطار والغداء Picnic C'est Chic، وكجزء من قائمة حلويات، وهناك غداء العمل والوجبات الجاهزة غاليت دي روا.



ومؤخراً، نظم الفندق في اليوم العالمي للكرواسان، 30 يناير، فعالية أطلقت باسم علامة سوفيتل جوهرها مفهوم «هوت كرواسانتوري» للكرواسان الفاخر، الذي يدعو الطهاة حول العالم إلى وضع مفهوم جديد لأيقونة الفطور الفرنسي، الكرواسان.

ولكن من وحي الأزياء الفاخرة. إذ استعرض الشيف رومان كاستيت من فندق سوفيتل دبي ذا أوبيليسك خلال الفعالية، إبداعاته في الكرواسان في باتيسري بيجو التي قدمت لروّادها أوّل 60 كرواسان بالزبدة النقية مجاناً احتفالاً بالذكرى الستين على تأسيس سوفيتل. وغنيّ عن القول إنّ الكرواسان يُعتبر أيقونة الفطور الفرنسي، لذلك دعا الفندق طهاته حول العالم ليعيدوا ابتكار هذه الأيقونة .

ولكن بأسلوبهم الخاص ووصفاتهم المميّزة على نحوٍ يعكس المدينة التي يعيشون فيها والثقافة التي ينتمون إليها. وقدم الشيف رومان كاستيت الذي بلغ التصفيات النهائية في مسابقة دليل غولت ميلو لأفضل شيف حلويات للعام، في فندق سوفيتل دبي ذا أوبيليسك الكرواسان المميّز غرين غوت الذي يحتضن مزيجاً ولا أشهى من جبنة الماعز المحلية والأفوكادو، ليزيّن به رفوف باتيسري بيجو.



وفي أطباقه وفعالياته، يضرب الفندق موعداً مع دانيال بولود بتجربة عشاء حصرية للشيف في مطعم Brasserie Boulud، ويتيح قوائم طعام انتقائية وقوائم تذوق مكونة من خمسة أطباق، تعرض أفضل المنتجين والموردين المحليين في دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام التقنيات الفرنسية التقليدية والنكهات التي تعرض الكمأة السوداء، ويحظى الزوار بتجربة رحلة طهي مع الشيف دانييل بولود في مطعم براسيري بولود في فندق سوفيتل دبي المسلة.

ويتوفر لضيوف الفندق والإقامة خصماً إضافياً بنسبة 20 % على جميع علاجات السبا التي تزيد مدتها على 60 دقيقة مع أوقات الحجز المؤكدة قبل الساعة 2 ظهراً. وللاحتفال بعيد الحب في فبراير، قام فندق سوفيتل دبي المسلة بإعداد مجموعة مبهجة من التجارب الرومانسية، من وسائل الراحة داخل الجناح..

إلى تجارب تناول الطعام الفريدة والمزيد، بأسلوب أنيق داخل جناح تتوافر فيه وسائل راحة خاصة. كما يوفر الفندق رحلات لاستكشاف تراث دبي الغني عبر جولات تراثية منسقة تقدم لمحة عن تاريخ المدينة وثقافتها.





روائع مذهلة

ويأخذ مطعم «أموس» اليوناني، في موقعه المتميز على شاطئ فندق «ريكسوس بريميم دبي» في قلب «جمريا بيتش ريزدنس»؛ في رحلة لا تضاهى.

حيث يقدم أرقى تجارب الطعام المستوحاة من الجزر اليونانية النابضة بالحياة، وتُحاكي الأجواء الخلابة لمناطق بحر إيجة الساحلية، بينما يستمتع الزوار بتجربة متميزة تحتضن جوهر الضيافة الفاخرة. ويوفر «أموس» تجربة طهي مبتكرة زاخرة بأشهى الأطباق المطهية بعناية فائقة، وسط أجواء ترحيبية رائعة تعكس خدمات الضيافة ذات المستوى الرفيع التي يشتهر بها المطعم اليوناني الراقي.

وذلك بينما تحتفي التصاميم الداخلية للمطعم بجمال الطبيعة اليونانية الساحرة، مع ديكورات تعكس الثراء التاريخي والثقافي للبلد. ويتمتع المطعم بمساحة رحبة زاخرة بالإضاءة، تجمع بين الحوائط التقليدية المطلية بالأبيض الجيري والأرضيات الحجرية المصقولة، مع قطع مختارة من الأثاث الفخم المصممة بطراز انسيابي أنيق باستخدام الأخشاب المبيضة، مع مقاعد الراتان المريحة، ومقاعد المرسب المرتفعة، والمقاعد الجانبية الأنيقة.

بالإضافة إلى تشكيلة من القطع الخزفية المستوحاة من اليونان التي توفر إضفاء لمسة عصرية مبتكرة. إن مطعم «أموس»؛ وجهة فاخرة تحتضن بين ربوعها قطعة نابضة بالحياة من قلب اليونان، حيث يمتاز مطعم «أموس» بصالة فسيحة لتناول الطعام مزودة بأرائك مريحة، بالإضافة إلى طاولة لتناول أشهى الأطعمة والتراس الرائع المفتوح في الهواء الطلق للاستمتاع بإطلالة خلابة على وجهات دبي.

وتتجسد الفخامة والذوق الرفيع داخل مطعم «أموس»، مع مجموعة منتقاة من أرقى الأطباق المنكهة فرائد التجارب اليونانية في فنون الطهي الأصيلة، لتأخذ الزوار في رحلة حافلة بألذ النكهات التي لا تُقاوم. خاصة وأنه يتمتع «أنتونيس ميالس»، رئيس الطهاة المحترف بتجربة غنية، حيث قضى 22 عاماً في عوالم فنون الطهي إلى جانب شغفه العميق بالمطبخ اليوناني، مما ينعكس على التزامه الدائم بإعداد أشهى الأصناف المبتكرة الغنية بالمذاق بأعلى معايير الجودة.

وباستخدام أجود أنواع النكهات والطبخات اليونانية الأصلية، مع أنواع المنتجات الطازجة، ومن بينها خاصة أمسية «سالسا برانش»، وهي أمسية زاخرة بمختلف ألوان الطعام بما في ذلك أشهى الأطباق اليونانية الكلاسيكية، مع باقة غري محدودة من المقبلات، إلى جانب طبق رئيس فاخر من اختيار الزوار، وتشكيلة من ألذ الحلويات. ومن بين ثلاث باقات.



سحر لا يضاهى

وتتهيأ باقة أجواء بديعة، ترفيهية وثقافية ورومانسية لا تُنسى في DRIFT Beach Dubai في عيد الحب هذا العام، بشكل ونموذج تجربة لا تُنسى، سواء أكان ذلك بجوار حمام السباحة في Drift's cabana، أو عشاء على الشاطئ تحت النجوم، أو مع تجربة فاخرة في فيلا خاصة كاملة مع جولة بطائرة هليكوبتر، إذ يوفر يوماً DRIFT لقضاء أوقات مليئة بالحب واللحظات الساحرة وتجارب لا مثيل لها على الإطلاق ضمن وجهة حصرية على شاطئ البحر في دبي.

وتتمثل روعة الفيلا الخاصة، مع رحلة رومانسية مخصصة تجعل عيد الحب غنياً بآفاق جديدة مع Private Villa Extravaganza الحصرية، بداية من مستهل اليوم بسيارة رولز رويس بيك أب فاخرة من عتبة داركم، مما يمهد الطريق لجولة مروحية آسرة فوق سماء دبي ذات اللون الوردي. عند الهبوط، فالانغماس في المناطق الفخمة المحيطة بفيلا DRIFT الخاصة لتناول وجبة إفطار وغداء رائعة تتميز بأطباق شهية.

وبعد ذلك، يمكنك الاسترخاء والاستمتاع بيوم بجانب المسبح الخاص المحاط بمعرض الأزهار الساحر في الفيلا. ومن ثم الاستمتاع بوجبة غداء على الطراز البروفنسي يقدمها رئيس الطهاة في مطعم Drift سيلفان نويل، بينما يستمع الزائر بأفق مارينا المذهل. وفي الختام، تتوفر متعة مراقبة مناظر غروب الشمس الخلابة وبرج المأكولات البحرية الطازجة.