مهرجان بغداد السينمائي ينطلق 10 فبراير المقبل

ينطلق مهرجان بغداد السينمائي في نسخته الأولى 10 فبراير المقبل، بمشاركة كوكبة من أبرز صناع السينما في العالم العربي.

ويحفل المهرجان بعروض الأفلام المتنوعة والجلسات الحوارية، والندوات، والورش التدريبية التي تناقش قضايا مهمة في عالم السينما.



ويشكل المهرجان مرحلة جديدة تفتح آفاقاً للسينما والفنون ومنطلقاً لمرحلة قادمة من الأعمال والإنتاجات الفنية المشتركة وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة بين العراق والبلدان العربية.

ويحتضن المهرجان فقرات ثرية تناقش أبرز القضايا في عالم السينما، والآفاق المستقبلية الجديدة في الصناعة. ويبرز من بين ذلك فقرة «فضاءات سينمائية جديدة»، وهي فقرة خاصة لعرض وتوزيع إنتاجات جديدة صنعت خصيصاً وهي 10 أفلام عراقية قصيرة تم إنتاجها مباشرة من قبل المهرجان.

وتضم مسابقات المهرجان 39 فيلماً عربياً وعراقياً وتنقسم إلى فئات ومنها: الأفلام الروائية الطويلة، والأفلام الروائية القصيرة، والأفلام الوثائقية، والأفلام الأنميشين.



ويكرم المهرجان الفائزين بالمسابقات في حفل ختام فعالياته، حيث سيتم تكريمهم بجوائز مالية قيمة فضلاً عن شهادات التقدير و(الجائزة الخاصة) بالمهرجان، والتي قام بتصميمها وصناعتها الفنان العراقي العالمي أحمد البحراني. كما يكرم المهرجان عدداً من رواد السينما العراقيين ومنهم المخرج الكبير محمد شكري جميل الذي سيكرم بجائزة إنجاز العمر، فضلاً عن تكريم للفنانين قاسم الملاك وسامي قفطان.