سعيد بن صقر القاسمي يتوج أبطال الجولة الرابعة لطواف الشارقة الدولي



برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتحت شعار «سلطان الخير.. 52 عاماً من العطاء والإنجازات»، توج الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب صاحب السمو الحاكم بخورفكان، الدراج ماريو أباريتشو بطلاً للمرحلة الرابعة من النسخة التاسعة لطواف الشارقة الدولي للدراجات الهوائية، كما توج الدراج خميس حارب المرزوقي بطلاً للمرحلة الثانية لطواف الشباب، وكان الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب صاحب السمو الحاكم بكلباء، قد شهد انطلاقة المرحلة التي امتدت لمسافة 125.57 كلم من جامعة كلباء إلى استراحة السحب بخورفكان، فيما كانت المسافة 64.88 كلم تمثل المرحلة الثانية لطواف الشباب.

تتويج

حضر ختام المرحلة وشارك في تتويج الفائزين، عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبدالملك محمد جاني نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، وأعضاء مجلس الإدارة عبدالله سلطان الحمادي والدكتور عبدالله بن مليح وعادل صالح الحمادي، والدكتور سهيل علي النقبي نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، والمهندس عبدالرحمن عبدالله النقبي مدير بلدية كلباء، وموزة حميد رئيس قسم الاتصال الحكومي ببلدية أم القيوين، وسالم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان الرياضي الثقافي، وراشد سعيد بن فريش الكندي رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء الرياضي الثقافي الرياضي، والدكتور محمد أحمد المطوع رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن، ومطر اليبهوني رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات، ومحمد سند القبيسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، والدكتور سيف سالم القايدي مدير جامعة كلباء، وناصر أحمد السلمان ممثل قناة الشارقة الرياضية، والدكتور ياسر عمر الدوخي مدير الطواف ورئيس اللجنة الفنية والحكام، وعدد من المسؤولين وجمهور ومحبي سباقات الدراجات الهوائية.



الطواف الدولي

فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية الدراج ماريو أباريتشو من بورغوس الإسباني، وحصل أناتولي بودياك من فريق ترينجانو على المركز الثاني والميدالية الفضية والثالث ميغيل اندومان من فيليب واجنر



قمصان التميز

حصل جليفا غال من فريق الإمارات على القميص الأصفر على الترتيب العام برعاية القيادة العامة لشرطة الشارقة، وحصل باربيير بيير من فريق فيليب واجنر على القميص الأخضر لصاحب المركز الأول في نقاط السرعة برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وحصل أنس العابدية من نادي أبوظبي للدراجات على القميص الأحمر لصاحب المركز الأول في صعود المرتفعات برعاية بلدية الشارقة، أما القميص الأبيض برعاية هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون لصاحب المركز الأول للشباب تحت 23 سنة فقد فاز به جليفا غال من فريق الإمارات، أما قميص علم الإمارات برعاية مجلس الشارقة الرياضي للدراج الإماراتي صاحب أفضل زمن في قطع المسافة فقد حصل عليه عبدالله جاسم آل علي من فريق الإمارات



طواف الشباب

حصل خميس حارب المرزوقي من نادي أبوظبي للدراجات على المركز الأول والميدالية الذهبية، وتلاه إبراهيم الرفاعي لاعب نادي خورفكان الرياضي في المركز الثاني ونال الفضية، فيما حصل راب ايتونك لاعب أبوظبي للدراجات على المركز الثالث والميدالية البرونزية، أما بالنسبة لقمصان التميز فقد حصل خميس حارب المرزوقي من نادي أبوظبي للدراجات على القميص الأصفر لصاحب أفضل زمن في قطع مسافة المرحلة، وحصل إبراهيم الرفاعي من نادي خورفكان الرياضي على القميص الأخضر لصاحب المركز الأول في نقاط السرعة، فيما فاز راب ايتونك من نادي أبوظبي للدراجات بالقميص الأحمر لصاحب أفضل معدل في صعود المرتفعات، أما القميص الأبيض لصاحب المركز الأول للشباب تحت 16 سنة فقد فاز به سيف محمد آل علي من نادي الشارقة الرياضي، أما قميص علم الإمارات لصاحب أفضل زمن في قطع مسافة المرحلة فقد حصل عليه ناصر حمد المحيربي من نادي أبو ظبي للدراجات





الجولة الختامية

يسدل الستار اليوم الأربعاء على المرحلة الخامسة والأخيرة «استراحة شيص» من الحدث الدولي الكبير لمسافة 95،08 كلم وتنطلق من حديقة شيص وتنتهي في سفاري الشارقة بالذيد، فيما تسبقها المرحلة الثالثة لطواف الشباب من الموقع نفسه ولمسافة 63،50 كلم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز