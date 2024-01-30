أوزبكستان تنهي مغامرة تايلاند بثنائية وتصعد لملاقاة قطر بدور الثمانية لأمم آسيا 2023

واصل منتخب أوزبكستان حلمه بالتتويج بلقبه الأول في بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، بعدما صعد لدور الثمانية للمسابقة، عقب فوزه الثمين 2 / 1 على منتخب تايلاند، اليوم الثلاثاء، في دور الـ16 للنسخة الحالية المقامة في قطر.

وعلى ملعب (الجنوب)، بادر منتخب أوزبكستان بالتسجيل عن طريق عزيزيبيك تورجونباييف في الدقيقة 37، قبل أن يتعادل ساباتشوك ساراتشارت لتايلاند في الدقيقة 58.

ولم يهنأ المنتخب التايلاندي بتعادله كثيرا، بعدما أحرز اللاعب الشاب عباسبيك فايزوليف الهدف الثاني لأوزبكستان في الدقيقة 65، ليقود الفريق الملقب بـ(الذئاب البيضاء) لمواصلة مسيرته في البطولة.

وضرب منتخب أوزبكستان، الذي صعد لدور الثمانية للمرة الخامسة في أمم آسيا، موعدا في الدور المقبل يوم 3 فبراير القادم بملعب الخور، مع منتخب قطر (حامل اللقب)، الذي صعد للدور ذاته، عقب فوزه 2 / 1 على منتخب فلسطين أمس الاثنين في دور الـ16.

وصعد منتخب أوزبكستان للأدوار الإقصائية في أمم آسيا 2023، بعدما حل في المركز الثاني بترتيب المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، حيث تعادل مع سوريا بدون أهداف، وأستراليا 1 / 1، فيما تغلب على الهند 3 / صفر.

في المقابل، تأهل منتخب تايلاند لمرحلة خروج المغلوب، عقب تواجده في وصافة المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط، حيث انتصر 2 / صفر على قيرغيزستان، فيما تعادل بدون أهداف مع سلطنة عمان والسعودية.

وشهدت انطلاقة المباراة هجمات متبادلة من كلا المنتخبين، غير أن التسديدة الأولى في اللقاء جاءت من جانب المنتخب التايلاندي في الدقيقة الثامنة، عن طريق إلياس دولاه، الذي تابع ركنية من الناحية اليمنى، ليسدد ضربة رأس، ذهبت بجوار القائم الأيمن.

وأضاع أوستون أورونوف فرصة مؤكدة لافتتاح التسجيل لأوزبكستان في الدقيقة 18، حينما تبادل الكرة مع جلال الدين ماشاريبوف، لينفرد على إثرها بالمرمى بالمرمى، لكنه سدد برعونة من داخل منطقة الجزاء، بعيدة عن القائم الأيسر.

وعاد أورونوف لتهديد مرمى تايلاند مجددا في الدقيقة 19، بعدما تهيأت أمامه الكرة داخل المنطقة، ليسدد مباشرة لكن الكرة اصطدمت في الدفاع لتخرج إلى ركنية لم تسفر عن شيء.

فرض منتخب أوزبكستان سيطرته على المباراة، وأجبر لاعبي تايلاند على التراجع بمرور الوقت، وسدد ماشاريبوف كرة زاحفة من على حدود المنطقة، لكن باتيوات خاماي، حارس مرمى تايلاند، أبعدها لركنية لم تستغل.

ولم تمر سوى دقيقة واحدة، حتى سدد إيديلجون هامروبيكوف من داخل المنطقة، هزت الشباك من الخارج، أعقبها تسديدة من داخل المنطقة في الدقيقة 25 بواسطة أورونوف، أمسكها خاماي على مرتين.

وسدد ديور خولماتوف من خارج المنطقة في الدقيقة 30، لكنه وضع الكرة في منتصف المرمى، ليمسكها خاماي بثبات، قبل أن يترجم المنتخب الأوزبكي سيطرته على اللقاء، عقب تسجيله الهدف الأول عن طريق عزيز بيك تورجونباييف في الدقيقة 37.

وتلقى تورجونباييف تمريرة أمامية من خولماتوف، ليروض الكرة لنفسه ويسدد بيسراه من داخل المنطقة، واضعا الكرة من بين قدمي خاماي، وتسكن الشباك.

تخلى منتخب تايلاند عن حذره الدفاعي وحاول إدراك التعادل سريعا، فيما واصل منتخب أوزبكستان نشاطه الهجومي، حيث سدد خولماتوف من خارج المنطقة في الدقيقة 41 مرت بجوار القائم الأيسر.

وكاد عباسبيك فايزوليف أن يعزز تقدم أوزبكستان بهدف آخر في الدقيقة 45، حينما سدد كرة أرضية من على حدود المنطقة، ابتعدت عن القائم الأيسر بقليل، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب الأوزبكي 1 / صفر على تايلاند.

بدأ الشوط الثاني بنشاط هجومي من جانب المنتخب التايلاندي، الذي سدد لاعبه رونجراث بومتشانتوك من داخل المنطقة في الدقيقة 47، لكن الكرة اصطدمت في الدفاع.

ورد منتخب أوزبكستان بهجمة منظمة في الدقيقة 49 انتهت بتسديدة من داخل المنطقة عبر أورونوف، لكن الكرة اصطدمت في الدفاع لتخرج إلى ركنية لم تثمر عن أي جديد.

وجاءت الدقيقة 58 لتشهد هدف التعادل لتايلاند من خلال ساباتشوك ساراتشارت، الذي تبادل الكرة مع سوباشاي شايديد، قبل أن يطلق قذيفة صاروخية زاحفة من خارج المنطقة، واضعا الكرة على يسار أوتكير يوسوبوف، الذي حاول التصدي لها دون جدوى، لتعانق شباكه.

اكتسب منتخب تايلاند مزيدا من الثقة عقب هدف التعادل، وسدد سوفانات مويانتا من على حدود المنطقة في الدقيقة التالية، لكن ذهبت لأحضان يوسوبوف.

وسرعان ما نظم منتخب أوزبكستان صفوفه من جديد، ليعود للتقدم مرة أخرى، عقب تسجيل فايزوليف الهدف الثاني في الدقيقة 65.

وتلقى فايزوليف تمريرة من ماشاريبوف، ليسدد كرة زاحفة من خارج المنطقة، واضعا الكرة على يمين خاماي وتحتضن الشباك.

تراجع لاعبو أوزبكستان للدفاع من أجل الحفاظ على هدف التقدم، ليمنح الفرصة لمنافسه لتكثيف هجماته، لكن المحاولات التايلاندية لم تسفر عن أي جديد في ظل العشوائية التي اتسمت بها.

وحصل منتخب تايلاند على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 88 نفذها ساراتشارت، لكنه سدد في يد حارس أوزبكستان، قبل أن يهدر إلياس دولاه فرصة أخرى في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع، حيث تابع ركلة حرة من الجهة اليسرى، نفذت عرضية، لكن الكرة علت العارضة بقليل.

وأضاع خولماتوف فرصة محققة لإنهاء المباراة عمليا لأوزبكستان في الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع، بعدما تسلم تمريرة خاطئة من الحارس التايلاندي، لكنه سدد برعونة، واضعا الكرة بعيدة عن القائم الأيمن، وينتهي اللقاء بفوز أوزبكستان 2 / 1 وتأهله لدور الثمانية.

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