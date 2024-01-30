مؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024،..«أبيض الأثقال» جاهز لـ «آسيوية أوزبكستان»



يغادر المنتخب الوطني لرفع الأثقال إلى العاصمة الأوزبكية «طشقند» اليوم، للمشاركة في البطولة الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، التي تقام في الفترة من 3 إلى 10 فبراير المقبل، وتضم البعثة التي يترأسها عبدالله الشهابي وشيخة الكعبي من اتحاد الإمارات لرفع الأثقال، خليفة الزعابي مدير الخدمات المساندة بنادي أبوظبي، والجهازين الفنيين للمنتخب والنادي و7 لاعبين هم مؤيد النجار، عز الدين الغفير، عيسى البلوشي، منذر الجسمي، مي المدني، فاطمة مجيد، وزهرة الهاشمي.

وينتظم المنتخب في معسكر بـ «طشقند» فور وصوله ويستمر لحين انطلاقة البطولة التي استعد لها جيداً في أبوظبي عبر معسكر داخلي

استمر لأكثر من شهر، وشهد تحضيرات مكثفة أهل فيها الجهاز الفني اللاعبين بشكل مميز حتى يتمكن المنتخب من تحقيق التطلعات في المسابقة القارية.

وحض عبد الله عيسى الزعابي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لرفع الأثقال، اللاعبين على الظهور المشرف والتركيز العالي، مشيراً إلى أن الثقة كبيرة في جميع العناصر التي تمثل المنتخب في هذه البطولة القوية، وفي قدرتهم على تحقيق نتائج جيدة، وأكد أن الطموحات تبقى عالية في أي استحقاق يمثل فيه اللاعبون المنتخب أو النادي، خاصة أن مرحلة التأسيس ووضع الأسس السليمة لنادي أبوظبي قد اكتملا، وأصبح العمل جميعه منصباً حالياً على تأهيل اللاعبين وتهيئتهم لتحقيق أفضل الأرقام والنتائج في المسابقات الإقليمية والقارية والدولية.

تحضير

من جهته قال حمد العجمي عضو مجلس اتحاد الإمارات لرفع الأثقال: اتحاد اللعبة سعيد بهذه العلاقة الوطيدة بينه ونادي أبوظبي، والمنتخب استعد جيداً للاستحقاق الآسيوي، نطمح إلى تحقيق أرقام مشرفة في البطولة والوصول إلى مراكز متقدمة لوضع بصمة منتخب الإمارات في أعلى الرياضات الأولمبية تنافسية.

وقال أفيناش باندو المدير الفني للنادي : اللاعبون حظوا بإعداد جيد، ونحن راضون بالطريقة التي اتبعت في المعسكر الداخلي وعن التدريبات بشكل عام، حيث ركز خلالها على تعزيز الإيجابيات عند كل لاعب أو لاعبة ومعالجة السلبيات سواء من حيث الجاهزية البدنية أو التكنيك.

وقال باندو: أبوظبي لرفع الأثقال نادٍ جديد، لكنه استطاع في وقت قصير أن يكون رافداً رئيسياً ومهماً للمنتخب، ونتوقع نتائج جيدة في البطولة القارية التي يخوضها المنتخب دون ضغوط، وثقتنا كبيرة في أن العناصر المختارة لتمثيل «الأبيض» ستكون على قدر التحدي خلال هذا الاستحقاق، خاصة أننا خلال فترة قصيرة تفوق رباعونا وتمكنا من تحقيق مكاسب كبيرة بفضل الجهود التي تبذلها الإدارة واللاعبون والجهاز الفني الذي يرافقني فيه المدرب ماهر القربي، وكل هذا النجاح يعود إلى تعاون الجميع من أجل صناعة التميز.

وأضاف باندو: «الآسيوية» منافسة عالية المستوى في رفع الأثقال حيث من المتوقع أن يتنافس جميع الرباعين الكبار، ويجب ألا ننسى أنها أيضاً بطولة مؤهلة للأولمبياد لذلك المنافسة ستكون قوية جداً، ونحن نسعى للحصول على أفضل النتائج، نأمل في أن نوفق في مسعانا ونعود بإنجاز جديد لرياضة الإمارات.

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