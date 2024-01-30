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شرطة دبي تؤكد استعداداتها لتأمين بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية

1/30/2024 3:01:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


ترأس اللواء راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة بشرطة دبي، الاجتماع الخاص ببطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2024، بحضور العميد مصبح الغفلي، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون الطوارئ بالوكالة، والعميد نبيل عبدالله الرضا، مدير إدارة الطوارئ، وعلي عمر البلوشي، مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي، وممثلين من اتحاد الإمارات لكرة القدم، والشركاء الداخليين والخارجيين.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة خطة الإجراءات الأمنية الخاصة بتأمين النسخة «12» من بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية خلال الفترة من 15 إلى 25 فبراير المقبل بمشاركة 16 منتخباً من أفضل منتخبات العالم.

واستمع اللواء الفلاسي للمعنيين، مؤكداً أهمية الاستعداد للحدث والعمل بروح الفريق الواحد للظهور بأفضل صورة تعكس السمعة الريادية لإمارة دبي في استضافة وتنظيم وتأمين كبرى الأحداث والفعاليات العالمية المختلفة.

وكانت قرعة البطولة التي جرت في أكتوبر الماضي قد أسفرت عن مواجهات قوية عدة في الدور الأول الذي يضم أربع مجموعات تتنافس في كل منها أربعة منتخبات، تليها أدوار ربع النهائي ونصف النهائي والمباراة الختامية، وذلك على مدى 11 يوماً في ملعب تم بناؤه خصيصاً للبطولة في حي دبي للتصميم.

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