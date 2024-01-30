3000 لاعب ولاعبة في بطولتي العرب والفجيرة للتايكواندو



تعقد اللجنة المنظمة للبطولة العربية للتايكواندو في نسختها الرابعة، وبطولة الفجيرة للتايكواندو في نسختها الـ 11، مؤتمراً صحفياً اليوم في نادي الفجيرة للفنون القتالية، للكشف عن آخر الاستعدادات لاستضافة البطولتين في مجمع زايد الرياضي برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

وتنطلق البطولة العربية، يومي غدا وبعد غدٍ، بمشاركة 1306 لاعبين ولاعبات، تليها بطولة الفجيرة الدولية من 4 إلى 7 فبراير المقبل والتي تشهد المشاركة الأكبر من نوعها بتواجد 2313 لاعباً ولاعبة من مختلف أنحاء العالم.

وأكد نادر أبوشاويش مدير البطولة ونادي الفجيرة للفنون القتالية، اكتمال الاستعدادات لاستضافة البطولتين وفق أفضل الترتيبات التي تتوافق مع المعايير الدولية، لتحقيق الريادة التنظيمية لدولة الإمارات وإمارة الفجيرة في استضافة البطولات الرياضية الدولية.

وأعلن أبوشاويش، مشاركة نخبة اللاعبين عالمياً في بطولة الفجيرة التي تعتبر الوحيدة ضمن التصنيف الدولي G2، لتصبح الأولى على مستوى الشرق الأوسط، والثانية على مستوى القارة الآسيوية، مضيفاً أن القائمة تضم أبطالاً سبق لهم الفوز بألقاب عالمية، وحققوا العديد من الإنجازات الدولية في البطولات خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى أبطال سبق لهم المشاركة في الألعاب الأولمبية.

وأشار إلى أن نادي الفجيرة للفنون القتالية، أكمل إعداده للمشاركة في البطولة الدولية بمعسكر دولي شهد تواجد العديد من المنتخبات العربية والآسيوية التي تضم مجموعة من الأبطال الذين سبق لهم الحصول على ألقاب عالمية.

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