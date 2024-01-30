على شواطئ جزر دبي يومي 3و4 فبراير المقبل..كرنفال رياضي و5 فعاليات متنوعة يتضمنها يوم دبي البحري



ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية فعاليات "يوم دبي البحري" للموسم الثاني على شواطئ جزر دبي يومي 3و4 فبراير المقبل ضمن فعاليات الموسم الرياضي الجاري.

وتتضمن فعاليات هذا اليوم كرنفالا رياضيا بحريا متنوعا بين المنافسات الرياضية الرسمية والفعاليات المجتمعية المتنوعة، بالتزامن مع حملة "أجمل شتاء في العالم" في موسمها الرابع.

وأكد محمد سيف المري مدير إدارة الشئون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أن (يوم دبي البحري) يعد واحدا من الفعاليات المهمة في روزنامة الموسم بعد النجاح الكبير الذي حققه في نسخته الأولى العام الماضي.

وقال: "يتضمن يوم دبي البحري 5 فعاليات أهمها منافسات سباق دبي لقوارب التجديف الحديث (الجولة الثالثة من بطولة الإمارات لموسم 2023-2024) الذي يقام باشراف اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، بمشاركة نخبة الأبطال في هذه الرياضة يمثلون الأندية والفرق والأكاديميات في الدولة سيتنافسون يوم السبت على الفوز بألقاب 14 فئة متنوعة في سباقات التجديف الكلاسيكي الأولمبية إضافة إلى كأس التفوق العام الذي يمنح للنادي أو الفريق الأعلى حصولا على النقاط".

وأضاف: كما سينظم النادي منافسات بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق بالمظلات -كايت سيرف- للموسم السابع على التوالي يومي السبت والأحد المقبلين بإشراف اتحاد الإمارات لشراع والتجديف الحديث برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان وبالتعاون مع لجنة الامارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء وتشمل 4 فئات هي توين تيب والاستعراض الحر وهايدروفويل إضافة إلى (وينيج فويل)".

وأكد المري أن الفعاليات تشتمل أيضا على منافسات بطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب كاياك يوم السبت، وهي إحدى الفعاليات المجتمعية الكبيرة والتي تجمع هواة هذه الرياضة من محبي المغامرات البحرية وصيد الأسماك بقوارب كاياك بمختلف أنواعها فردي او زوجي عادية أو بمحركات كهربائية.

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