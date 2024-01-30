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بايدن: قرار الرد على الهجوم على جنود أمريكيين في الأردن اتخذ

1/30/2024 3:01:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إنه اتخذ قراره بشأن طبيعة الرد على هجوم بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل جنود أمريكيين في الأردن، لكنه لم يتطرق لتفاصيل.

وأضاف بايدن لدى مغادرته البيت الأبيض، إلى جولة انتخابية في فلوريدا، إن الولايات المتحدة لا تريد اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط.

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