بايدن: قرار الرد على الهجوم على جنود أمريكيين في الأردن اتخذ

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إنه اتخذ قراره بشأن طبيعة الرد على هجوم بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل جنود أمريكيين في الأردن، لكنه لم يتطرق لتفاصيل.
وأضاف بايدن لدى مغادرته البيت الأبيض، إلى جولة انتخابية في فلوريدا، إن الولايات المتحدة لا تريد اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط.
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