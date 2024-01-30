مرشح للرئاسية الروسية ينسحب من السباق ويعلن تأييده لبوتين

انسحب أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية الروسية، وبدأ بدلا من ذلك حملة لإعادة انتخاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك قبل شهر ونصف الشهر من الانتخابات الرئاسية في روسيا.

وقدم سيرجي بابورين، 64 عاما، وهو من حزب اتحاد عموم الشعب الروسي، في البداية اليوم الثلاثاء عدة صناديق إلى لجنة الانتخابات المركزية، والتي يزعم أنها تحتوي على حوالي 100 ألف توقيع من المواطنين مطلوبة للترشح. ولكنه أعلن بعد ذلك بقليل أنه سيسحب طلبه.

وورد أن بابورين برر التغير المفاجئ في موقفه بسبب الحرب في أوكرانيا.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن بابورين قوله: "في هذا الوقت الصعب الذي يمر به الوطن، لم يحن الوقت لتقسيم قوى الشعب". ولم يوضح السياسي القومي سبب إعلان ترشحه في البداية.

ويشتبه الصحفي الروسي البارز أليكسي فينيديكتوف في أن السلطات القائمة طلبت من بابورين أن يستسلم.

وكتب فينيديكتوف، رئيس التحرير السابق لمحطة الإذاعة المغلقة حاليا "إيكو موسكفي"، عبر تليغرام: "لقد تم نصحه بهدوء بعدم أخذ حتى 1% من الرئيس".

يشار إلى أن مزاعم التلاعب طغت على الانتخابات الرئاسية الروسية المقرر إجراؤها في 17 مارس المقبل، ومن منظور الكرملين فإن فوز بوتين بولاية خامسة في منصبه هو مجرد إجراء شكلي.

ووفقا للمراقبين، فإن الانتخابات ستعمل أيضا على إظهار الدعم الشعبي المستمر والمخلص لحرب بوتين في أوكرانيا.





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