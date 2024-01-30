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حالة جوية غير مستقرة مصحوبة بأمطار متفاوتة حتى 3 فبراير

1/30/2024 3:01:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قال المركز الوطني للأرصاد إن الدولة تتأثر خلال الفترة من "الأربعاء" 31 يناير وحتى "السبت" 3 فبراير المقبل، بامتداد منخفض جوي سطحي قادم من الجنوب الغربي يصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا وتيار هوائي غربي مع تدفق كميات من السحب من جهة الجنوب الغربي.

ويتوقع المركز الوطني أن يكون الطقس يوم غد "الأربعاء" غائما جزئيا إلى غائم أحياناً على بعض المناطق خاصة الغربية والساحلية وتمتد على المناطق الشمالية مع احتمال سقوط أمطار خاصة ليلاً .

ومن المتوقع أن يتعمق المنخفض الجوي العلوي تدريجياً يومي الخميس والجمعة حيث تزداد كميات السحب على مناطق متفرقة، يتخللها السحب الركامية خاصة على المناطق الشمالية وبعض المناطق الشرقية والساحلية يصاحبها سقوط أمطار على فترات مع انخفاض في درجات الحرارة.

ويوم السبت تشهد أجواء الدولة إنخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة وتقل السحب وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر وتكون مثيرة للغبار والاتربة البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومضطرب في بحر عمان.

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