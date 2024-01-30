حالة جوية غير مستقرة مصحوبة بأمطار متفاوتة حتى 3 فبراير

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال المركز الوطني للأرصاد إن الدولة تتأثر خلال الفترة من "الأربعاء" 31 يناير وحتى "السبت" 3 فبراير المقبل، بامتداد منخفض جوي سطحي قادم من الجنوب الغربي يصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا وتيار هوائي غربي مع تدفق كميات من السحب من جهة الجنوب الغربي.
ويتوقع المركز الوطني أن يكون الطقس يوم غد "الأربعاء" غائما جزئيا إلى غائم أحياناً على بعض المناطق خاصة الغربية والساحلية وتمتد على المناطق الشمالية مع احتمال سقوط أمطار خاصة ليلاً .
ومن المتوقع أن يتعمق المنخفض الجوي العلوي تدريجياً يومي الخميس والجمعة حيث تزداد كميات السحب على مناطق متفرقة، يتخللها السحب الركامية خاصة على المناطق الشمالية وبعض المناطق الشرقية والساحلية يصاحبها سقوط أمطار على فترات مع انخفاض في درجات الحرارة.
ويوم السبت تشهد أجواء الدولة إنخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة وتقل السحب وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر وتكون مثيرة للغبار والاتربة البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومضطرب في بحر عمان.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN30012024000110011019ID1107788541
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.