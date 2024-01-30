دراسة لـ«تريندز» عن معالجة «التحيز» في الذكاء الاصطناعي

أصدر مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات دراسة جديدة تتناول التحديات المرتبطة بالتمييز الخوارزمي، تسلط الضوء على ضرورة اتخاذ نهج متعدد الأوجه لمعالجة أخطار التحيز في الذكاء الاصطناعي، بدءاً من فحص دقيق لمجموعات البيانات المستخدمة في تدريب الخوارزميات، وصولاً إلى وضع حوكمة قانونية وأخلاقية سليمة.



وبينت الدراسة التي حملت عنوان «الذكاء الاصطناعي غير المتحيز: معالجة التمييز في الخوارزميات»، وأعدتها الباحثة نورة المزروعي، رئيسة قسم الذكاء الاصطناعي والدراسات المستقبلية، أن الذكاء الاصطناعي يسهم في تحويل مجالات عديدة من حياتنا.

ولكن ظهور التمييز الخوارزمي يهدد مبادئ العدالة والمساواة؛ إذ تعزز أنظمة الذكاء الاصطناعي في بعض الأحيان التحيز والممارسات التمييزية، ما يؤدي إلى معاملة غير متكافئة بين مختلف الفئات المجتمعية.

وتسلط الدراسة الضوء على جوانب متعددة للذكاء الاصطناعي غير المتحيز، وتطرح تساؤلات مهمة، مثل كيف يُعرّف التمييز الخوارزمي؟ وكيف يتم اكتشافه؟ وما الأخطار الاجتماعية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي المتحيز؟

وكيف تسلط الحالات الأخيرة الضوء على مسألة عدالة الذكاء الاصطناعي؟ وما التحديات التقنية في تطوير خوارزميات غير متحيزة؟ وكيف يسهم جمع البيانات ومعالجتها في تعزيز التحيز؟

وما دور الأطر القانونية والأخلاقية في تأصيل أو منع التحيز؟ وما الأساليب التي يجرى تطويرها للكشف عن التحيز والتخفيف منه؟ وكيف يمكن للتنوع في فرق تطوير الذكاء الاصطناعي تقليل أخطار التمييز؟ وما توقعات مستقبل الذكاء الاصطناعي غير المتحيز وتأثيره في المجتمع؟

وتوفر الدراسة معلومات قيمة عن كيفية إنشاء أنظمة ذكاء اصطناعي عادلة وشفافة وأخلاقية، وتؤكد ضرورة اتباع نهج متعدد الأوجه يعالج أخطار التحيز في كل مراحل تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي، بدءاً من فحص دقيق لمجموعات البيانات المستخدمة في تدريب الخوارزميات، وصولاً إلى وضع حوكمة قانونية وأخلاقية سليمة.

كما تسلط الدراسة الضوء على أهمية العمل المشترك لتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي تخدم البشرية بلا تحيز أو تمييز.

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