«جمارك وإقامة دبي» تنظمان برنامج توعية للمقبلين على الزواج

اختتم البرنامج التثقيفي للمقبلين على الزواج بمشاركة 148 موظفاً من جمارك دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وذلك ضمن الاستعداد للحفل المشترك للعرس الجماعي العاشر بين الجهتين.

حيث كان البرنامج بعنوان «الزواج الناجح» وأقيم على مدار 3 أيام متتالية وتضمن 3 دورات توعية في المقر الرئيسي لجمارك دبي وبالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.

ويهدف برنامج «الزواج الناجح» إلى تهيئة الموظفين والموظفات المقبلين على الزواج وتوعيتهم بموضوعات مختلفة عن الحياة الاجتماعية وأهمية الأسرة وكيفية التعامل مع المشكلات الزوجية والحفاظ على كيان الأسرة، مع التركيز على المبادئ الأساسية من بناء الأسرة السعيدة وطرق الحفاظ عليها.

دور محوري

وقال الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، خلال حضوره ختام دورات برنامج «الزواج الناجح»، إن تنظيم هذا العرس يعكس أهمية المبادرة ودورها المحوري في المجتمع، ويتماشى مع نهج الدولة وتوجيهات القيادة الرشيدة بما يرسخ رسالة التعاون بين الجميع.



وأكد أن تلك المبادرة تمثل انتهاج النمط الحضاري بالإضافة إلى تهيئة أسر متماسكة ترسخ من أواصر النسيج المجتمعي في الإمارات، كما ترتقي بالكوادر البشرية لتكون منتجة ومثمرة وفعالة.

وأثنى الفريق المري على ضرورة استمرار هذه المبادرات التي من شأنها المساهمة في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها البلاد والتي تسير وفق رؤى قيادتها الرشيدة.



دعم الأسرة

من جانبه، قال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: نسعى إلى دعم الأسرة التي تشكل اللبنة الأساسية في بناء المجتمع الإماراتي.

وذلك لدعم توجهات القيادة الرشيدة في أجندة دبي الاجتماعية 33، التي تستهدف ترسيخ أسس التنمية الاجتماعية المستدامة، لتنمية المجتمع، بما يلبي تعزيز مفهوم الترابط المجتمعي ودعم كيان الأسرة الإماراتية والحفاظ على قيم وإرث المجتمع والاستجابة لطموحاته.



وأشار مصبح إلى استراتيجية الدائرة في المسؤولية المجتمعية التي تعمق الاهتمام بمحور الأسرة والمجتمع من خلال مبادرات مجتمعية تستهدف تطوير المهارات في الكوادر المواطنة.



وتسهم الدورات التدريبية لبرنامج الزواج الناجح في تغيير قناعات الأشخاص التقليدية عن الزواج، وتقديم مفهوم متوازن عن الحياة الأسرية واستقرارها. كما أنها ستساعد المقبلين على الزواج على مواجهة المشكلات التي قد تعيق حياتهم الزوجية.

حيث تتنوع موضوعات الدورات بين «مسيرة الحياة المشتركة، بناء جسر الحياة، على عتبات الزواج»، وتلك الموضوعات تصب في قالب دعم كيان الأسرة الإماراتية كونها أساس التنمية المستدامة في المجتمع الإماراتي. إذ قدمت الدورات نخبة من الخبراء والمتخصصين والاستشاريين في العلاقات الاجتماعية والأسرية.

الجدير بالذكر أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي وجمارك دبي تتعاونان سنوياً على تنظيم وإقامة الأعراس الجماعية، تماشياً مع نهج الدولة وتوجيهات القيادة الرشيدة نحو تخفيف أعباء الأعراس عن كاهل المقبلين على الزواج، بما يتيح لهم بناء الأسرة باعتبارها المرتكز الأساسي لصنع مجتمع متلاحم ومتعاضد.

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