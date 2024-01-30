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عبدالله بن زايد ووزير خارجية نيجيريا يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية بين البلدين

1/30/2024 3:00:59 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي مايتاما توجار وزير الخارجية النيجيري العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وبحث الوزيران الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الإماراتي - النيجيري في عدة مجالات ومنها التنموية والاقتصادية والطاقة والعمل المناخي.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الهاتفي تطلع دولة الإمارات إلى العمل مع جمهورية نيجيريا لدفع علاقات البلدين إلى آفاق أرحب من التعاون بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويدعم أهدافهما التنموية.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي مايتاما توجار مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.


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