عبدالله بن زايد ووزير خارجية نيجيريا يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية بين البلدين

(MENAFN
- Al-Bayan)
بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي مايتاما توجار وزير الخارجية النيجيري العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وبحث الوزيران الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الإماراتي - النيجيري في عدة مجالات ومنها التنموية والاقتصادية والطاقة والعمل المناخي.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الهاتفي تطلع دولة الإمارات إلى العمل مع جمهورية نيجيريا لدفع علاقات البلدين إلى آفاق أرحب من التعاون بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويدعم أهدافهما التنموية.
كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي مايتاما توجار مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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